Marlù sceglie Verona: apre un nuovo flagship store nel cuore della città

Marlù amplia la propria rete retail in Veneto con l’apertura, ieri 23 novembre, di un nuovo flagship store nel cuore di Verona, in Via Mazzini 12A. Il marchio di gioielli rafforza la propria presenza nel Nord Italia scegliendo una location di prestigio nel centro storico della città scaligera, a pochi passi dalle principali vie dello shopping e dai luoghi simbolo del patrimonio artistico e culturale veronese. Un contesto urbano vivace, frequentato da residenti e turisti, che rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare la visibilità del marchio e offrire un’esperienza d’acquisto immersiva. L’apertura del nuovo store testimonia la volontà di Marlù di presidiare i centri cittadini più importanti del territorio nazionale, portando il proprio stile contemporaneo e accessibile. Un ulteriore passo nel percorso di dialogo con una community sempre più ampia, affezionata e coinvolta. «L’inaugurazione a Verona rappresenta per noi un momento importante. Entriamo in una città ricca di storia e fascino, portando con noi il nostro modo di intendere il gioiello: non un semplice accessorio, ma un simbolo di emozioni», dichiara Marta Fabbri, Co‑founder e Marketing & Communication Director. «Vogliamo che ogni visita nel nostro store diventi un’esperienza autentica, capace di riflettere i valori che ci guidano ogni giorno.»

