Marlù sigla una partnership con "I Cesaroni - Il ritorno" Il marchio di gioielli delle sorelle Fabbri sarà presente nella settima stagione della serie TV con un product placement studiato per raccontare a tutte le generazioni i valori di inclusione, crescita e libertà.

Marlù sigla una partnership con "I Cesaroni - Il ritorno".

Marlù, il marchio di democratic jewelry amato da Gen Z e Millennial, annuncia una nuova partnership televisiva con la settima stagione di I Cesaroni, la serie cult che riporta sullo schermo le vicende della celebre famiglia della Garbatella, in onda dal 13 aprile su Canale 5, una coproduzione RTI-Publispei, prodotta da Verdiana Bixio. La collaborazione con “I Cesaroni – Il Ritorno” prevede un’attività di product placement all’interno della serie, con la presenza delle creazioni Marlù negli outfit dei personaggi, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con un pubblico trasversale e affezionato, sottolineando i valori condivisi di autenticità, famiglia e relazioni umane. Il ritorno televisivo di I Cesaroni rappresenta un evento significativo per la cultura pop italiana: dopo anni di attesa, la settima stagione riprende le dinamiche di una delle famiglie più amate dalla generazione millennial, con nuovi e storici protagonisti, esplorando temi contemporanei con ironia e profondità narrativa. La scelta di portare le creazioni Marlù all’interno della fiction sottolinea l’impegno del marchio nel raccontare, attraverso i gioielli, le storie e le emozioni che toccano il cuore della comunità, amplificando valori come inclusione, resilienza e celebrazione della propria individualità. «I Cesaroni è una serie che ha accompagnato intere generazioni, con le sue storie di famiglia, amicizia e crescita personale», dichiara Marta Fabbri, Co-founder e Marketing&Communication Director. «Abbiamo deciso di siglare questa partnership perché crediamo nei messaggi positivi che la serie trasmette e perché vediamo un forte allineamento con la nostra visione: le creazioni Marlù non sono semplici gioielli, ma strumenti attraverso cui esprimere emozioni, relazioni e identità personale». La collaborazione con I Cesaroni – Il Ritorno si inserisce in un più ampio progetto di comunicazione di Marlù, volto a dialogare con la propria community attraverso storie che riflettano autenticità e valori condivisi. Una visione globale del marchio, che include iniziative digitali, eventi e contenuti speciali di cui questa collaborazione rappresenta un capitolo importante, pensato per amplificare l’esperienza dei fan della serie e degli amanti di Marlù.

c.s. Marlù

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