Marlù sul palco di Una Voce per San Marino.

Con il progetto #MarluRicaricAmore , si parla di Sociale attraverso le parole degli artisti in gara per L’Eurovision Song Contest

Marlù sale sul palco di Una Voce per San Marino assieme ai Megara, che vincono la 3^ edizione e volano direttamente a Malmö, in Svezia, a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest ma non solo, diventano anche protagonisti del progetto #MarluRicaricAmore.

Iniziato nel 2020, il progetto Marlù Ricarica Amore nasce come format attraverso cui, tramite artisti, sportivi e talenti - che Marlù trasforma simbolicamente in frecce di cupido - si va a supportare una causa sociale.

Un modo di costruire solidarietà inclusivo, piccoli gesti e singole parole che insieme formano un grande valore.

I Piqued Jacks, vincitori della scorsa edizione di Una Voce per San Marino, avevano dedicato il progetto #MarluRicaricAmore al tema dell’Ambiente.

Un progetto finanziato da Marlù, che ha preso vita con la collaborazione della Fondazione Cetacea di Riccione e il plesso scolastico di Montegiardino della Repubblica di San Marino. Gli alunni hanno avuto la possibilità di seguire laboratori e ed esperienze legate al recupero dei rifiuti plastici nel mare e alle loro conseguenze sulla fauna marina; il progetto si concluderà in primavera con la liberazione di una tartaruga marina in cura presso il loro centro, con la presenza dei Piqued Jacks.

Anche quest’anno Marlù ha scelto di portare all’interno del Contest musicale “Una Voce per San Marino” la tematica sociale. Lo ha fatto attraverso gli artisti in gara: la voce dei cantanti può essere di ispirazione e fare da modello per le nuove generazioni e la loro musica è in grado di aiutare i giovani a crescere e a sognare.

Il premio Marlù per il Sociale “Le tue parole possono fare la differenza”: nasce dall’idea che ognuno di noi, anche con una singola parola, può aiutare a rendere diversa e migliore la vita di molti.

I Megara, vincitori di una Voce per San Marino sono spagnoli e hanno scelto di dedicare il premio #MarluRicaricAmore agli animali: “Si tu no me quieres, otra gente me querrà” - ci hanno detto - “se tu non mi ami, qualcun altro mi amerà”, una frase della loro canzone che darà vita al nuovo progetto sociale che Marlù svilupperà e finanzierà all’interno del territorio sammarinese nel 2024.

Ma tutti i 17 cantanti in finale intervistati da Marlù hanno acceso un riflettore su grandi temi pubblici e collettivi, su associazioni piccole e grandi che ogni giorno si impegnano a sostenere non solo persone in difficoltà ma anche cause sociali, ambientali e artistiche. Tanti messaggi d’incoraggiamento alle nuove generazioni: messaggi di solidarietà e di unione, “di speranza e di unione tra i popoli di diverse etnie”; messaggi motivazionali come quelli dei Daudia o di Pago con inviti a essere se stessi e ad essere uniti per raggiungere un obiettivo e superare le difficoltà; messaggi forti come quelli degli XGiove: “tutta questa ipocrisia fa in modo che ci sia silenzio mentre brucia il mondo”, che lasciano l’augurio di veder presto spazzata via questa mancanza di empatia nel mondo da una coesione più forte.

“Un Grazie sincero ancora una volta agli organizzatori del Contest “Una voce per San Marino”, che ci hanno fatto da cassa di risonanza e aiutato a trasmettere un messaggio sociale positivo attraverso il contributo dei 17 finalisti e delle loro canzoni. - Marta Fabbri, Corporate Governance Marlù - La musica è veicolo di messaggi e unisce i popoli attraverso il suo linguaggio universale. Ha una forte valenza pedagogica e motivazionale attraverso cui noi poi possiamo dare voce a importanti temi sociali cari ai giovani”.



Crediti Foto: Simone Maria Fiorani

c.s. Marlù

