Marlù: Un nuovo store dentro l’uovo di Pasqua

Marlù sceglie ancora il Sud per la sua espansione: il 23 marzo infatti, Marlù apre un suo nuovo negozio in Campania, più precisamente a Giugliano di Napoli, presso il Centro Commerciale Grande Sud, una location assolutamente strategica e prestigiosa.

Per Marlù un negozio tutto nuovo per festeggiare la Pasqua e una sorpresa per gli amanti del marchio del gioiello in acciaio per tutti i giorni: chi sceglie Marlù sa di scegliere un gioiello che aiuta ad esprimere sé stesso senza rinunciare al valore del prodotto, alla qualità prêt-à-porter e alla sua originalità.

Un'altra apertura per Marlù, a conferma del ruolo leader dell’azienda nel settore della gioielleria quotidiana e la volontà di espandere sempre di più la sua presenza sul territorio italiano. I flagship store di Marlù sono la perfetta espressione della volontà di avvicinare sempre più i consumatori allo spirito aziendale, offrendo loro un vero punto di incontro con i valori e la filosofia del marchio, dove respirare l’eleganza e l’allegria dei gioielli Marlù.

La famiglia Imparato dichiara: “la nostra famiglia proviene dal settore orafo da due generazioni nella città partenopea.

Il nostro incontro con le sorelle Fabbri - avvenuto quasi una decina di anni fa - ci ha fatto scoprire un'azienda costituita da persone appassionate, determinate e professionalmente preparate.

Come si usa dire: ci si innamora a prima vista e noi ci innamorammo subito tanto che nel 2016 aprimmo il primo store Marlù del sud Italia a Napoli, seguito in rapida successione da altri due punti vendita nei punti più significativi e belli della città campana.

Oggi la nostra collaborazione si rafforza, aprendo un nuovo punto vendita in uno dei centri di maggior riferimento di tutta la regione Campania, il centro commerciale Grande Sud a Giugliano di Napoli”.

“Marlù è onorata di potersi espandere in questa regione così calda e accogliente che da subito ha creduto nel nostro progetto imprenditoriale - ci racconta Marta Fabbri, responsabile Corporate governance Marlù - la storia e la tradizione qui si intersecano con la cultura artigianale, ed è per noi un piacere farne parte. Siamo già sul territorio con quattro store, tre dei quali in centro a Napoli e non vediamo l’ora di continuare ad investire in questo splendido territorio”.

Il Parco Commerciale Grande Sud è uno spazio dedicato a tutta la famiglia, dove relax, shopping e intrattenimento si incontrano per regalarvi un’esperienza unica.

110 negozi con i brand più glamour di abbigliamento e accessori, oggetti per la cura della casa e della persona, una ricca area di ristorazione e un’area dedicata ai più piccoli con giochi e divertimento per i bambini di tutte le età. Insomma un centro d’aggregazione che incontra i gusti di un pubblico variegato ed eterogeneo.



Comunicato stampa

Marlù