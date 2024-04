Marlù vola su Bari: terzo store monomarca nel capoluogo di provincia pugliese

Marlù vola su Bari: terzo store monomarca nel capoluogo di provincia pugliese.

Inaugurato sabato, 20 aprile, presso il Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina (Bari), uno dei più grandi ipermercati della Puglia, il terzo store monomarca di Marlù nella provincia metropolitana di Bari Situato in posizione strategica, a piano terra accanto all’ingresso principale, lo store Marlù è stato progettato per immergere i visitatori nel suo mondo a colori: il cliente è sempre al centro dell’esperienza in Store, i gioielli e la filosofia Marlù ruotano intorno a lui; nelle vetrine, sempre a vista, può scegliere, toccare e combinare le collezioni Marlù, componendo il proprio stile personale a seconda del mood e dell’esigenza. Tante le collezioni, tanti gli stili e i mood che Marlù propone: con Marlù si supera ogni differenza di genere, identità e stile di vita. La persona è la vera protagonista, per un gioiello che risponde alle esigenze di tutti i giorni. “Marlù sale a quota quattro store monomarca in Puglia. E noi siamo felicissimi di continuare e ingrandire il nostro progetto imprenditoriale con Marlù - a parlare è Alessandra Mottola imprenditrice e socia della società Iride Srl, Retail di Marlù dal 2019 - le sorelle Fabbri rappresentano in pieno quello che è per noi la visione di azienda fatta con passione e tantissima competenza. Il valore “Famiglia” è il punto cardine della nostra società e ritrovare questa identità anche nella Marlù ci fa sentire a casa sempre di più ogni giorno che passa. Sono passati 5 anni” continua Alessandra Mottola, “da quando abbiamo deciso di comune accordo con mio marito, nonché mio socio, di investire nella realizzazione di una nostra rete di Franchising Marlù in Puglia e, ogni giorno che passa, siamo sempre più convinti che la nostra è stata una scelta vincente. Il Marlù Store di Ipercoop Santa Caterina a Bari è il nostro terzo punto vendita dopo quello di Taranto in Via Di Palma e di Bari in Via Argiro, la nostra prima esperienza in un centro commerciale dopo i due negozi aperti nei centri storici”. Una nuova sfida, sicuramente diversa ma, soprattutto, affascinante” conclude Alessandra Mottola, “che aspettavamo da tanto tempo e che ci permetterà di essere protagonisti anche nel settore della grande distribuzione”.

cs Ufficio Stampa Marlù

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: