Marsala, Sergio Barducci presenta a “Il mare colore dei libri - Festival dei libri e della cultura” il suo libro “Nel tuo silenzio”

’appuntamento è per domenica sera al Complesso Monumentale San Pietro (ore 21.00), Monumentale San Pietro, vero e proprio Polo Culturale di Marsala. Il giornalista e scrittore Sergio Barducci presenta il suo ultimo libro "Nel tuo silenzio", in libreria per i tipi Minerva Edizioni, all’interno dell’edizione 2024 della rassegna “Il mare colore dei libri - Festival dei libri e della cultura”. “Nel tuo Silenzio” è racconto della vita di una coppia: Angela e Nazzareno. Si innamorano ai tempi del liceo, si sposano, la loro famiglia cresce, arrivano cinque figlie. Improvvisamente un’esistenza normale, tra i piccoli e grandi problemi di ogni giorno, va in frantumi. Angela ha un arresto cardiaco ed entra in stato di coma vegetativo irreversibile. Era il 23 gennaio 1988. Inizia un calvario tra ospedali, ricerca di cure e consulti medici. La diagnosi finale è senza speranza. La medicina non può fare nulla per guarire Angela. E Nazzareno sceglie di riportale a casa con sé. La ama, la cura, la nutre ogni giorno. Senza mai un attimo di cedimento, di ripensamento e cresce nel frattempo le loro cinque figlie. La tiene con sé per 29 anni, fino al giorno della sua scomparsa: 29 marzo 2017. Una storia vera da cui è stata tratta anche una fiction TV di grande successo andata in onda su Canale 5: Buongiorno Mamma”. "Non accettai l'idea di staccare la spina e sarei pronto a rifarlo - risponde ancora oggi Nazzareno Moroni, quando parla della sua vicenda umana -Non mi considero un eroe, sono un uomo semplice, la mia è una storia di dedizione alla famiglia". “Per diversi mesi ci siamo incontrati abbiamo parlato, dialogato e ha riportato con la maggiore fedeltà possibile le parole di Nazareno, le sue riflessioni, il suo straordinario coraggio. La sua straordinaria e concreta testimonianza di e suo amore per la vita. Qualcosa ben più profondo della semplice logica di funzionalità o prestazione nell’esistenza della persona che ami - spiega, Sergio Barducci lui ha messo a nudo tutte le sue emozioni, le paure, le convinzioni ferme e i momenti di crisi, superati grazie alla sua fede incrollabile”. È la storia di uomo straordinario, come straordinarie sono state le loro cinque figlie, che hanno saputo trovare, in una madre sempre silente e non partecipe, il punto di riferimento della loro vita di fanciulle, prima, di adolescenti poi e infine di donne e mamme. “La scelta di farlo parlare in prima persona nel libro è stata inevitabile. La semplicità, la chiarezza, la forza d’animo, con cui ha raccontato il suo percorso, poteva essere reso sulle pagine solo in questo modo”, conclude Sergio Barducci. Insieme all’autore per un dialogo a più voci e un confronto con il pubblico sui contenuti del volume, parteciperanno Piero Pellegrino, Matilde Adamo e Manfredo Spadaro del Movimento Per la Vita di Marsala. Il tutto accompagnato dalle armonie musicali dell’handpan di Pan Peter.

