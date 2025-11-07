Martedì 11 novembre al Teatro Titano Ghosts, di Fanny & Alexander

Martedì 11 novembre alle ore 21.00 al Teatro Titano andranno in scena Andrea Argentieri e Chiara Lagani in Ghosts, la nuova creazione della compagnia Fanny & Alexander. Lo spettacolo è frutto di un ciclo di residenze artistiche tra cui una tenutosi al Teatro Concordia dal 27 maggio al 7 giugno scorso, il progetto è realizzato in collaborazione tra gli Istituti Culturali e L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino | Centro di Residenza Emilia-Romagna. Lo spettacolo, ispirato all’ultima raccolta di racconti di Edith Wharton, pone la domanda: Che cos’è un fantasma? È da questa domanda che Fanny & Alexander prendono spunto per la loro opera teatrale, indagando sulla scena quello spazio incerto e ambiguo della percezione del fantasma, esplorandone le possibili manifestazioni visive e sonore. Il fantasma è un’ombra, un’essenza, una figura straniera che incute paura perché proviene da un mondo ignoto o da un tempo lontano, ma che allo stesso tempo ci connette con la soglia, con la morte e con la parte più profonda di noi stessi. A partire da una partitura sonora che ci sprofonda in un altrove e da un lavoro sulle immagini evanescenti in cui si incarnano i personaggi di cinque storie, gli artisti attraversano la zona oscura dove realtà e mistero s’incontrano. Tra apparizioni esplosive, colpi di scena e sottilissime inquietudini, Ghosts ci conduce nell’universo letterario di Edith Wharton, interrogandoci sul senso della fine, la nostalgia, il rimpianto, i rimorsi, la paura e l’amore per l’invisibile. Fondata a Ravenna nel 1992 da Luigi De Angelis e Chiara Lagani, Fanny & Alexander è una bottega d’arte che produce spettacoli teatrali, progetti video e cinematografici, installazioni, azioni performative, mostre fotografiche, pubblicazioni, convegni e festival. La compagnia si distingue per un linguaggio poetico e rigoroso, capace di intrecciare parola, immagine e suono in un dialogo costante tra memoria e immaginazione. I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Nuovo a partire da quattro ore prima dello spettacolo.

C.s. - San Marino Teatro







