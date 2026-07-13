Martedì 14 luglio a Serravalle Don Peppino Day, la serata dedicata a Don Peppino Innocentini

Martedì 14 luglio a Serravalle Don Peppino Day, la serata dedicata a Don Peppino Innocentini.

Martedì 14 luglio, sotto i portici della scuola media di SERRAVALLE (RSM), la serata denominata DON PEPPINO DAY, nel giorno del compleanno di Don Peppino, alle ore 20,45 l’inaugurazione della mostra fotografica DON PEPPINO UN SACERDOTE TRA LA GENTE ed a seguire l’incontro per ripercorrere la vita sacerdotale di Don Peppino (Mons. Giuseppe Innocentini) un sacerdote in mezzo alla gente, questo attraverso testimonianze in presenza tra cui Don Stefano Vendemini e con messaggio pervenuti da chi lo ha conosciuto, oltre alla proiezione di fotografie e video. Sarà l’occasione per ricordare il particolare rapporto privilegiato con i francescani, ma anche di due episodi importanti nella vita di Don Peppino e dell’intera Repubblica, che sono state le due visite dei Papi a San Marino di Giovanni Paolo II (1982) e di Benedetto XVI (2011), ottima occasione per preparaci alla prossima visita di Papa Leone XIV del 22 agosto. Ci sarà la possibilità per ognuno dei presenti di essere protagonista della serata con il proprio racconto di episodi vissuti negli oltre settant’anni di presenza di Don Peppino a Serravalle. Questo appuntamento aprirà le serate di SERRAVALLE INCONTRA evento proposto dal Centro Sociale S. Andrea di Serravalle con il Patrocinio e la collaborazione della Giunta di Castello di Serravalle. Serate che si volgono proprio nel ricordo di Don Peppino e dall’amicizia che ci ha legato e ci lega a lui, rispondendo anche alla sua richiesta fatta nel testamento: “di far memoria di quello che è capitato nella mia vita, da trasmettere come memoria storica per le nuove generazioni”, appuntamenti che proseguiranno poi mercoledì 15 luglio con BUEN CAMINO A TUTTI e giovedì 16 luglio con in dialogo con PADRE GIORGIO BENDER: UN FRANCESCANO IN AFRICA, sempre con inizio alle ore 21. L’ingresso è libero. Per informazioni: 337 1010902 (WhatsApp) - csandrea@alice.sm

C.s. - Centro Sociale S. Andrea di Serravalle

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