Martedì 15 luglio a Serravalle la presentazione del Meeting di Rimini 2025.

Martedì 15 luglio alle ore 21 seconda serata di SERRAVALLE INCONTRA, proposta dal Centro Sociale S. Andrea unitamente alla Cooperativa Culturale Il Sentiero, con il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle, dedicata alla presentazione del MEETING DI RIMINI di quest'anno dal significativo titolo: “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”. Come si legge nel sito del Meeting: “La citazione, tratta dai Cori da 'La Rocca' di TS Eliot, vuole prima di tutto esprimere la speranza di una novità dentro la drammaticità della storia , il desiderio di costruire insieme luoghi in cui condividere la ricerca e l'esperienza di ciò che è vero, buono e giusto.” Interverrà Marco Aluigi, Vicedirettore e Responsabile Convegni Meeting per l'amicizia fra i popoli, intervistato dal giornalista Davide Giardi. L'appuntamento si terrà sotto i portici della scuola media di SERRAVALLE (RSM) con ingresso è libero. Nella serata saranno presenti: MEET TO MEETING per sostenere il Meeting Rimini 2025 ESPOSIZIONE LE NOSTRE ESTATE CON DON PEPPINO fotografie dei campeggi e della colonia LIBRI OFF-LINE esposizione di libri da sfogliare e portare a casa al 50% Al termine della serata COCOMERATA. Per informazioni: 337 1010902 (WhatsApp) - csandrea@alice.sm

