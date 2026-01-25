Martedì 27 gennaio giornata di formazione con l’Associazione “Casa delle donne per non subire violenza - Bologna”

Continuano le iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione della Centrale Sindacale Unitaria sul tema della lotta contro la violenza sulle donne e di genere. Un impegno iniziato da diversi anni per prevenire e contrastare questo odioso fenomeno, presente anche nella Repubblica di San Marino. Lo scorso 12 gennaio la CSU ha ospitato Gino Cecchettin, della Fondazione intitolata alla figlia Giulia, i cui interventi hanno emozionato la platea al Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Il prossimo evento sul tema è la giornata di formazione rivolta alle/ai Delegate/i e Rappresentanti sindacali di CSdL e CDLS in programma martedì 27 gennaio dalle ore 8.30 alle 13.00 presso la sala Montelupo di Domagnano. La giornata sarà gestita da operatici della "Casa delle Donne per non subire violenza-Bologna". Si tratta di un’Associazione che, oltre a svolgere una importante attività formativa, offre sostegno alle donne che hanno subito violenza o sono state minacciate, attraverso accoglienza, colloqui di sostegno, informazione e consulenza legale, ospitalità di emergenza.

c.s. CSU









