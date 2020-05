Martedì 5 maggio riattivate le Case dell’acqua di Santarcangelo

Da martedì 5 maggio tornano in funzione le tre Case dell’acqua del Comune di Santarcangelo chiuse nelle scorse settimane per prevenire la diffusione del Coronavirus. La Casa del pulito in piazzale Campana sarà invece nuovamente attiva a partire da lunedì 11 maggio. Tutti gli impianti verranno sanificati prima della loro riattivazione. Per usufruire del servizio, occorrerà rispettare alcune norme igienico-sanitarie che saranno affisse con apposita cartellonistica sui distributori. Nel dettaglio, gli utenti dovranno munirsi e indossare mascherina e guanti, utilizzare il distributore uno alla volta, mantenere la distanza minima di un metro ed evitare assembramenti. Per quanto riguarda la Casa dell’acqua, occorre inoltre appoggiare la bottiglia sulla griglia dell’erogatore senza toccare i beccucci di erogazione e non bere alla bottiglia se non è per uso strettamente personale.