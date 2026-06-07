Martedì 9 giugno la cerimonia di premiazione e l’inaugurazione della mostra del concorso fotografico “Fiera Agricola 2026”

Il Consorzio Terra di San Marino e l’Associazione Sammarinese Foto Amatori (ASFA) organizzano la cerimonia di premiazione e all’inaugurazione della mostra del concorso fotografico “Fiera Agricola 2026”, che si terrà martedì 9 giugno alle ore 18.00 presso Casa Fabrica, Strada di Montecchio 11, Città di San Marino. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Consorzio Terra di San Marino e l’Associazione Sammarinese Foto Amatori con l’obiettivo di valorizzare il lavoro degli agricoltori, promuovere il territorio sammarinese e raccontarne l’identità, le tradizioni e il patrimonio rurale attraverso il linguaggio della fotografia. In occasione della XXI edizione della Fiera Agricola di San Marino, svoltasi a Montecchio, fotografi e appassionati hanno avuto l’opportunità di partecipare al concorso presentando immagini digitali, a colori o in bianco e nero, capaci di interpretare e raccontare i molteplici aspetti della manifestazione e del mondo agricolo sammarinese. La giuria, composta dalla Presidente del Consorzio Terra di San Marino Aida Maria Adele Selva, dal Vicepresidente Flavio Benedettini e dal Vicepresidente dell’ASFA Gabriele Mazza, ha valutato gli elaborati sulla base della coerenza con il tema del concorso, della capacità comunicativa, dell’originalità dello scatto e dell’abilità nel cogliere momenti significativi della manifestazione. Nel corso dell’evento saranno esposte le fotografie selezionate dalla giuria e verranno proclamati i tre vincitori del concorso, i cui nominativi saranno resi noti direttamente durante la cerimonia di premiazione. Al termine dell’iniziativa seguirà un momento conviviale con brindisi aperto ai partecipanti. Le fotografie premiate e una selezione degli scatti più significativi saranno successivamente pubblicate sul sito internet e sulla pagina Facebook ufficiale.

C.s. - Consorzio Terra di San Marino







