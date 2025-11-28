Martina Cervellin allo Junior Eurovision Song Contest 2025 per la Repubblica di San Marino

Martina Cervellin, in arte Martina Crv rappresenterà la Repubblica di San Marino allo Junior Eurovision Song Contest 2025, in programma il 13 dicembre presso il Gymnastic Hall of Olympic City, Tbilisi, Georgia, accompagnata dal Capo-delegazione Denny Montesi. Questo pomeriggio (28 novembre 2025) il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha consegnato simbolicamente la bandiera sammarinese alla giovane. Martina Crv si connota per la sua maturità artistica, passione e talento, doti che l’hanno condotta ad essere scelta da una giuria qualificata, tra numerosi giovani talenti per rappresentare San Marino in questa prestigiosa occasione. Martina Crv è conosciuta grazie alla sua partecipazione nel 2023 a “The Voice Kids” su RAI, dove ha raggiunto le semifinali interpretando brani come “Black Horse and a Cherry Tree” di KT Tunstall e “L’isola che non c’è” di Edoardo Bennato, quest’ultimo pubblicato anche come singolo. La sua voce intensa, accompagnata dalla chitarra, trasmette passione e maturità, inoltre si è distinta anche al Tour Music Fest 2024, dove si è aggiudicata il titolo di Best European Junior Singer 2024, oltre a ricevere una menzione speciale dal compianto Maestro Beppe Vessicchio. Il Junior Eurovision 2025 sarà caratterizzato dal nuovo slogan “United by music”. San Marino torna a partecipare dopo le prime tre edizioni del 2013, 2014 e 2015, e il ritorno dello scorso anno con il progetto Idols SM. Con “Beyond the stars”, Martina Crv promette di incantare l’Europa con la sua voce e il suo talento, portando in scena i colori e le tradizioni della Repubblica di San Marino. Questa partecipazione rappresenta un importante passo nel rafforzare il posizionamento culturale di San Marino e nel promuovere il talento giovanile nel panorama musicale internazionale.

Dichiarazioni Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo: “San Marino è pronta a brillare a Tbilisi, portando con sé la passione e il talento di Martina Crv, la nostra giovane rappresentante, saprà portare al meglio i colori della Repubblica di San Marino sul palco georgiano, essere presenti è già una grande vittoria, non è un risultato scontato e seguiremo la nostra piccola ma grande cantante con passione ed emozione. Questa partecipazione rappresenta un importante passo in una direzione ben precisa, quella orientata a promuovere in misura sempre maggiore, l’immagine oltre confine di San Marino”.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

