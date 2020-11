Mascherine in vendita nelle farmacie tutte a norma

In merito alle mascherine chirurgiche in vendita nelle Farmacie dell’ISS e anche seguito a quanto emerso oggi in conferenza stampa da domande di un giornalista, l’Istituto per la Sicurezza Sociale specifica che tutte le mascherine in distribuzione o in vendita rispettano i requisiti di sicurezza. Nello specifico, le mascherine che riportano la scritta in alto e in piccolo ISS-RSM sono prodotte da una azienda sammarinese, presentano anche un numero di identificativo così da poter essere tracciati tutti i lotti e, oltre a rispettare la certificazione CE dell’Unione Europea, hanno seguito tutto l’iter per la certificazione dei dispositivi di classe 1 e sono registrate anche presso la banca dati del Ministero della Salute Italiano. Stesso requisito di tutti i dispositivi di protezione in dotazione all’ISS e tutte a norma, quindi, anche le mascherine in vendita nelle Farmacie di San Marino.

Iss

