Massiccia operazione antidroga a Rimini: i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale Smantellati due gruppi criminali per traffico di stupefacenti e furti in diverse città italiane con 39 arrestati e 250 kg di cocaina sequestra.

L'Amministrazione del Comune di Rimini desidera esprimere il proprio profondo ringraziamento al Comando Provinciale Carabinieri di Rimini e al sostituto procuratore Davide Ercolani, per l'eccezionale operazione condotta, con il supporto delle forze dell'ordine di numerose province italiane. L'azione, che ha visto coinvolti oltre 200 militari, ha portato all'esecuzione di provvedimenti cautelari in tutta Italia nei confronti di 39 indagati, smantellando due gruppi criminali dediti al traffico di stupefacenti e responsabili di furti in abitazione e di una rapina in Riviera. Il sequestro di 250 chilogrammi di cocaina e di ingenti quantitativi di hashish rappresenta un duro colpo alla rete del narcotraffico, mettendo in luce come i traffici illeciti di droga siano spesso intrecciati con altre forme di criminalità, come i furti e le rapine. La portata dell'operazione e il coinvolgimento di più province dimostrano la necessità di una risposta coordinata tra le forze dell’ordine a livello nazionale, a testimonianza di quanto il lavoro di intelligence e la cooperazione tra i vari reparti siano fondamentali per il successo di queste missioni. L'Amministrazione comunale esprime gratitudine per l’instancabile impegno del Comando Provinciale Carabinieri di Rimini e di tutte le forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità e nel contrastare con determinazione ogni forma di criminalità organizzata. Rimini conferma il suo pieno supporto alle attività di prevenzione e repressione, nella consapevolezza che solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini si possa costruire un territorio più sicuro e vivibile per tutti.

