Massima fiducia nell’operato del Dirigente Canzio, riforme impegno prioritario

Dopo anni di comprovate difficoltà il Congresso di Stato per il tramite della Segreteria di Stato per la Giustizia ha avviato un importante percorso di riforme in ambito giudiziario ma, prima ancora, va riconosciuta come una illuminata scelta istituzionale da parte del Consiglio Giudiziario Plenario, l’aver affidato al Prof. Giovanni Canzio la guida del Tribunale della Repubblica di San Marino per dare stabilità ed organizzazione. Il curriculum di altissimo profilo, le esperienze pregresse in ruoli apicali della giustizia italiana, il valore accademico e soprattutto quello umano del Prof. Canzio non possono essere messi in discussione, devono, al contrario, costituire motivo di orgoglio per la nostra Repubblica che può contare su un Dirigente di così alta caratura. Eppure, ancora una volta, è necessario prendere atto di attacchi verticali, da parte della stampa, al Dirigente del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino Prof. Giovanni Canzio su temi che già in passato sono stati trattati, porgendo domande alle quali sono state date tutte le risposte e per i quali lo stesso Prof. Canzio ha già preso iniziative inoltrando querela “in ordine alle dichiarazioni gravemente diffamatorie e grossolanamente calunniose” apparse sugli organi di stampa, come è possibile leggere nella nota stampa ANSA del 18/9 scorso. In ordine agli attacchi più recenti riportati su un quotidiano sammarinese, inoltre, è doveroso chiedersi, pur garantendo massima libertà di opinione, se possa essere deontologicamente corretto muovere ripetutamente illazioni verso l’autorità giudiziaria ed al suo Dirigente quando la stessa si troverà ad esprimersi sugli stessi giornalisti ed editori già rinviati a giudizio. Il Congresso di Stato, nel solco dell’invito posto anche dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti nel giorno del loro insediamento, conferma il proprio convinto impegno a garantire al Paese le necessarie riforme in tema di giustizia attese ormai da troppo tempo.