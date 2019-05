Massimiliano Messieri invitato a presenziare al conservatorio di musica di Milano

Martedì 7 maggio alle ore 18.00 presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano il Maestro Messieri spiega il suo modus operandi compositivo, in particolar modo sui pezzi scritti per il CD della Tactus inciso dall’Adria Harp Quartet, che l’arpista Cristiana Passerini, attuale docente del Conservatorio milanese, chiese a Messieri di progettarlo come se fosse un programma da concerto. Il programma del futuro CD pubblicato lo scorso anno debuttò ottenendo un gran successo al Festival Internazionale Forfest di Kromeriz (Repubblica Ceca) nel giugno 2014 con un concerto in collaborazione col Maskfest Festival Internazionale di Nuova Musica di San Marino. Insieme a Messieri, docente dell’Istituto Musicale Sammarinese, relazionano anche il prof. Nicola Baroni del Conservatorio di Musica di Bologna (violoncello e improvvisazione elettroacustica interattiva) e il docente di composizione del Conservatorio di Musica di Cesena, Claudio Scannavini. Chiude la giornata milanese l’esecuzione del Capriccio per 4 arpe “Hot Strings II” di Massimiliano Messieri. Entrata a ingresso libero, per informazioni: 02.762110.

Comunicato stampa

Massimiliano Messieri