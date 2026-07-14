Massimo Andrea Ugolini designato dalla Direzione del PDCS prossimo Segretario di Stato per la Sanità

Nella serata di ieri, la Direzione del PDCS ha designato unanimemente il Capogruppo Massimo Andrea Ugolini quale prossimo Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale. La sua nomina conferma la volontà della Direzione di consolidare il lavoro del Governo con la presenza di una figura di esperienza, che ha già ricoperto il ruolo di Segretario di Stato per la Giustizia nella scorsa legislatura, consapevole che le sfide di un settore come la sanità e la sicurezza sociale richiedono capacità di visione e concretezza, per rafforzare l’offerta dei servizi ai cittadini, tutelare le fasce più deboli e affrontare le criticità dell’attuale contesto sociale. La Direzione ha confermato il buon lavoro svolto alla Sanità dalla cara amica Mariella Mularoni, che ci ha lasciato prematuramente, e di cui Ugolini saprà consolidare l’operato ed aggiungere risultati a quelli già ottenuti in questi anni dal suo precursore. La Direzione è certa che la presenza di Massimo Ugolini porterà un fattivo contributo a tutto il Governo, nell’ambito degli obiettivi previsti nel programma di inizio Legislatura. Pertanto, in attesa della sua nomina nel prossimo Consiglio Grande e Generale, il Partito Democratico Cristiano sammarinese, formula all’amico Massimo Ugolini i migliori auspici di buon lavoro, in questa fase così importante della Legislatura.

c.s. Pdcs







