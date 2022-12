Massimo Feruzzi insignito dell’Onorificenza di Sant’Agata

Massimo Feruzzi insignito dell’Onorificenza di Sant’Agata.

L’impegno del Dott. Massimo Ferruzzi di JFC, consulente della Segreteria di Stato per il Turismo e dell’Ufficio del Turismo, per la promozione turistica della Repubblica di San Marino nei contesti internazionali e per il reperimento di fondi comunitari da destinare al settore chiave del turismo, viene riconosciuto dalla Repubblica di San Marino in un’Udienza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti al termine della quale il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha insignito Feruzzi dell’Onorificenza di Sant’Agata. Massimo Feruzzi, Amministratore Unico di JFC, svolge da 25 anni l’attività di consulente per il marketing e per la programmazione e pianificazione territoriale in ambito turistico. E’ ricercatore e Project Manager Advisor e Destination Manager di aziende private ed enti pubblici. Ha lavorato come manager per “Promozione Alberghiera”, “Trademark Italia” e “GH”. E’ responsabile di Osservatori Nazionali, tra cui quello del Turismo Montano, delle Destinazioni Balneari, del Wedding Tourism e della Tassa di Soggiorno, si occupa quotidianamente di ricerche ed analisi socio-economiche sul turismo per i più prestigiosi enti pubblici e per numerose amministrazioni italiane. E’ giornalista pubblicista dal 1995, iscritto a Federazione Stampa Italiana e all’Associazione Stampa Emilia Romagna ed è membro del Gist – Gruppo Italiano Stampa Turistica). Ha all’attivo diverse pubblicazioni, ha scritto libri e manuali ed è direttore responsabile di “Crescita Turismo - Professional Tourism Book” rivista scientifica molto quotata in ambita turistico. E’ consulente e opinionista di noti programmi televisivi, riviste e quotidiani. Consulente della Repubblica di San Marino dal 2018 quando lavorò al Piano Strategico per lo sviluppo del turismo per il quinquennio 2018-2022, del Piano di Promozione triennale (2018-2020), del Piano di promozione annuale (2019) e per il rilancio dell’Osservatorio Turistico, ha collaborato all’ideazione a alla concretizzazione del Tavolo Turistico Territoriale, progetto di SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO LE POSTE, COOPERAZIONE, EXPO REPUBBLICA DI SAN MARINO Contrada Omagnano, 20 - 47890 San Marino T +378 (0549) 885397 F +378 (0549) 885399 promozione turistica sinergica che coinvolge Italia e San Marino con le Regioni Marche ed Emilia Romagna e 119 comuni limitrofi. Per la Segreteria di Stato per il Turismo, il Dott. Massimo Feruzzi, in collaborazione con il Dott. Stefano Moroncelli, si è occupato del reperimento di fondi internazionali e comunitari ottenendo, nel 2019, il primo storico finanziamento della Commissione Europea ai progetti della Repubblica di San Marino attraverso un bando della European Travel Commission per il progetto Horizon che ha portato ai progetti di sviluppo un contributo di 190.000 euro. In occasione dell’Udienza odierna sia gli Eccellentissimi Capitani Reggenti che il Segretario di Stato Federico Pedini Amati hanno ribadito l’importanza del comparto turistico per la Repubblica di San Marino, un comparto che, come riporta anche il più recenti report del Fondo Monetario Internazionale, ha un ruolo determinante e fondamentale nell’economia del Paese. “Per mantenere alto il livello del turismo della Repubblica di San Marino -ha spiegato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati- necessitiamo di consulenti qualificati, seri e internazionalmente riconosciuti come il Dott. Feruzzi”.

cs SdS Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: