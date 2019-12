Master in medicina geriatrica: a San Marino si formano i medici del futuro

Chiuderanno il 12 dicembre le iscrizioni al Master di secondo livello in Medicina Geriatrica che l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino organizza insieme con l’Università di Ferrara. Un’iniziativa che finora ha titolato quasi 100 diplomati e garantisce, fra le altre cose, una formazione specialistica di base sulle patologie correlate all’invecchiamento e sul loro trattamento. Un progetto nato per fornire le nozioni essenziali della Medicina Geriatrica ai camici bianchi di tutta la penisola che operano quotidianamente con pazienti anziani. Competenze sempre più richieste come conferma il Direttore del Master, Prof. Giovanni Zuliani, Università di Ferrara “Il bisogno di formazione in questo ambito è in crescita esponenziale tra il personale medico. Nell’ultimo secolo si è assistito, in tutti i Paesi occidentali, a un aumento progressivo della popolazione in terza età. Il paziente anziano ha particolari caratteristiche che lo distinguono e che richiedono una particolare preparazione da parte di tutti i medici che quotidianamente operano con lui, sia dentro che fuori le strutture dedicate.” Gli fa eco il coordinatore della didattica, il sammarinese Dr. Giancarlo Ghironzi “È per noi una grande soddisfazione, ogni anno, ritrovarci a diplomare medici a cui abbiamo trasmesso una formazione di elevato livello nel campo della Medicina Geriatrica, con riferimento alla epidemiologia, alle patologie correlate all’invecchiamento, al loro inquadramento e trattamento. Era questo l’obiettivo che ci eravamo posti alla prima edizione del Master, sette anni fa, ed è questo il percorso che completa questa struttura de La Fiorina, nata con vocazione educativa e didattica” In attesa di vagliare le iscrizioni il Dr Carlo Renzini, Ospedale di Stato, Repubblica di san Marino che del Master è tutor della didattica “l’attenzione che ci viene rivolta dai medici di medicina generale era nota, ci inorgoglisce molto l’interesse con cui il master viene partecipato da psicologi ed infermieri a riprova dell’importanza che, nel nostro programma, dedichiamo a tutti gli aspetti della cura del paziente anziano, del supporto alla famiglia e dell’approccio a tutte le problematiche connesse.” Il master, a San Marino anche grazie al supporto dell'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), si articola su 10 moduli venerdì+sabato in programma fra il 24 gennaio ed il 12 dicembre 2020 nella Repubblica di San Marino. Un ruolo centrale, e non solo per posizione geografica, quello che riveste oggi San Marino nel panorama della Medicina Geriatrica italiana: nel master sono molteplici le docenze di altri atenei che, oltre all’Università di Ferrara, collaborano con il progetto: Firenze e Bologna, in primis. Ex Direttore del dipartimento Medico dell'Ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna, il Prof. Domenico Cucinotta, docente del Master che, in occasione della consegna dei diplomi ama sempre sottolineare come” il conseguimento del diploma di questo master non è il termine del percorso ma l’inizio di una quotidianità clinica in cui mettere le nozioni apprese a servizio del paziente.” Iscrizioni quindi sul sito dell’Università di San Marino nell’area formazione, aperte fino al 12 dicembre per i medici che vorranno approcciare questo percorso formativo di eccellenza.



