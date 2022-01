Master International Security Studies 2021-2022

Il Master è realizzato unendo efficacemente l'offerta didattica dell'Università deli studi della Repubblica di San Marino e dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia a quella di alcuni dei più importanti centri di ricerca internazionali. Il Master è riconosciuto in Italia e rilascia 60 crediti formativi universitari (CFU).

OBIETTIVI Fornire una formazione di elevato livello nel campo degli International Security Studies. Guidati da un corpo docenti di eccellenza e supportati dalle migliori risorse internazionali disponibili (pubblicazioni accademiche e professionali di alto livello, articoli e contributi di think-tank, ecc.), attraverso discussioni e interazioni in classe, a conclusione del corso gli studenti saranno in grado di comprendere i concetti fondamentali che caratterizzano gli argomenti trattati, e, soprattutto, padroneggiare gli strumenti di base per un approccio rigoroso e consapevole alla complessità delle attuali sfide globali e alla prospettiva concreta di possibili risposte e soluzioni.

Informazioni: https://www.unirsm.sm/it/segreteria-studenti/iscriversi/immatricolazioni/immatricolazioni-master-di-ii-livello-in-internazional-security-studies_3132.htm