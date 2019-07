MASTER OPERATIONS MANAGEMENT 2019 – TERZA EDIZIONE

INforma, il sistema di formazione della nostra Associazione, ha il piacere di proporre la terza edizione del “Master Operations Management”. Il percorso di specializzazione che si terrà il prossimo autunno il 4, l’11, il 25 ottobre e l’8 novembre. È strutturato in 4 moduli formativi di 8 ore ciascuno per un totale di 32 ore e si rivolge ai responsabili di Stabilimento, Produzione, Logistica e Magazzino, Organizzazione, Manutenzione e a Direttori Tecnici. Le lezioni del Master saranno curate da consulenti e formatori senior che da anni collaborano con la nostra Associazione; l’Ing. Alessandro Ormesi, la dott.ssa Annarita Gelasio e il dott. Paolo Finozzi. Evidenziamo che all’interno del percorso sono previste testimonianze di operations manager di importanti aziende italiane e multinazionali. Il prezzo d’iscrizione per le aziende associate è di € 500,00. Questa iniziativa rientra tra quelle che hanno diritto al contributo economico del Fondo Servizi Sociali. Al termine del Master sarà consegnato l’attestato di partecipazione a ciascun partecipante. L’iscrizione si effettua restituendo il modulo d’iscrizione allegato debitamente compilato a informa@anis.sm oppure al fax 0549/992832. Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi al Coordinatore del progetto il Dott. Roberto Parma allo 0549 87 39 25 oppure al 339 80 16455.