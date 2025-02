Masterclass e nuovi concerti per il Maestro Messieri nel Michigan

È iniziata lunedì la settimana di concertazione per Massimiliano Messieri, che giovedì prossimo sarà protagonista al Residential College dell'Università del Michigan di Ann Arbor con una masterclass di analisi e composizione, nella quale il maestro sammarinese, con la partecipazione di Xiao Don Wei (docente nello stesso College) e Yuki Mack, metterà a confronto la musica orientale con quella occidentale: la musica orizzontale e quella verticale. Sabato 15 febbraio invece per i Concerti del Queensboro Garden Messieri avrà un concerto dedicato. Alcuni musicisti dell’area di Detroit e di Flint (Xiao Dong Wei, erhu; Maria Pia Bucco, violino; Ted Lasker, violoncello; Yuki Mack, pianoforte) eseguiranno per il “Belated Valentine Concert” un programma di composizioni di Massimiliano Messieri, tra cui “Kojo no Tsuki Variations” per erhu e pianoforte, recentemente pubblicata dalla Universal Edition di Vienna, e in prima assoluta “Furosato Variations” per pianoforte in fase di pubblicazione con la stessa casa editrice viennese. Massimiliano Messieri, compositore, direttore d’orchestra e direttore musicale del Maskfest, ha vinto il primo premio al concorso internazionale di composizione “2 Agosto” (Bologna, 1997), ed è stato selezionato alle call for score “100 note” (New York, 2006), “CMN” (Miami, 2013), “Hot Air Music Festival” (San Francisco, 2022). Le sue partiture sono state commissionate ed eseguite in importanti rassegne, festival internazionali ed enti di musica classica tra cui la Mozarthaus a Vienna, il Teatro Comunale di Bologna, la Sala delle Muse di Praga, International Forfest Festival di Kromeriz, gli Istituti Italiani di Cultura (Amburgo, Copenaghen, Praga e San Francisco), il Festival Internazionale “Suoni Inauditi” di Livorno, “Cracovia Sacra” a Cracovia, “ArtX Detroit” al Max M. Fisher Music Center a Detroit, “Hot Air Music Festival” a San Francisco, Philharmonic Concert Hall di Skopje, “CCRMA” Stanford University, KSFNM Festival della Kennesaw State University di Atlanta, “Hole Memorial Auditorium” La Sierra University di Riverside, “Joseph Haydn Auditorium” di Eisenstadt, “Grande Auditorium” del Museo Scriabin di Mosca, Merkin Concert Hall di New York, Steinway Concert Hall di Detroit. Messieri ha tenuto masterclass e lezioni di composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di Musica di Cracovia, DAMS Arte di Bologna, Kennesaw State University di Atlanta, Università di Edimburgo, Università IULM di Milano, La Sierra University di Riverside e all’Illinois State University. Le sue composizioni sono pubblicate e distribuite da Universal Edition di Vienna, UtOrpheus Edizioni di Bologna, Da Vinci Edition di Osaka, e sono state incise per le etichette discografiche AmadeusArte, Tactus, Da Vinci Classics, Discantica e Drycastle Records. Massimiliano Messieri è docente di Teoria e Esercitazioni Orchestrali presso l’IMS “Istituto Musicale Sammarinese”, Conservatorio di Musica della Repubblica di San Marino.

