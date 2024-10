Mastroianni 100 al Cinema Concordia

Il 26 settembre di un secolo fa nasceva uno dei più iconici, talentuosi, versatili interpreti del cinema italiano, Marcello Mastroianni. San Marino Cinema in collaborazione con la rinomata Cineteca di Bologna offrirà al pubblico 7 appuntamenti, all’interno della rassegna "Il Cinema ritrovato", per riscoprire i film, tutti restaurati in 4k, che hanno portato al successo il grande Divo. Il primo appuntamento è mercoledì 9 ottobre con La dolce vita di Federico Fellini che nel 1960 consacra Mastroianni come icona a livello mondiale. I seguenti appuntamenti della rassegna, che saranno tutti i mercoledì, ripercorreranno la carriera di Marcello Mastroianni. Si parte dal film del 1954 Peccato che sia una canaglia al fianco di Sophia Loren per la regia di Alessandro Blasetti; nel 1958 entra nella banda più improbabile della storia del cinema, quella de I Soliti ignoti di Mario Monicelli. Nel 1961, Pietro Germi lo trasfigura in chiave grottesca nel suo Divorzio all’italiana. L’ennesimo successo a livello internazionale avviene quando presta il volto a Federico Fellini nel suo 8½ del 1963. Con l’ispirazione di Eduardo e la regia di Vittorio De Sica, ritroviamo, nel 1964, Marcello e Sophia in Matrimonio all’italiana. Diversi anni dopo, nel 1977, la coppia si ritrova in una delle sue interpretazioni più toccanti, Una giornata particolare di Ettore Scola. “Nessuno è mai stato protagonista di così tanti capolavori – racconta il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli –, facendo sempre scelte coraggiose, contribuendo a creare un’immagine diversa del maschio italiano, sensibile, elegante, perdente, ironica, empatica. Forse proprio per questo non ci pare possibile che compia oggi 100 anni, perché tra tutti gli attori della sua generazione solo lui ci pare un nostro contemporaneo.”

c.s. Istituti Culturali

