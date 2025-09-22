Maternità surrogata: reato universale anche per San Marino



Già, proprio così! Anche la piccola e antica Repubblica del Santo Marino, coerentemente con le varie risoluzioni del Parlamento europeo del 2015 (par.115), 2016 (par.82), 2022 (par.60), raccogliendo l’invito contenuto nella Dichiarazione di Casablanca del 2023, nonché in linea con il report del Segretario Generale dell’ONU in discussione il prossimo 10 ottobre, si unirà finalmente al coro dei Paesi per il riconoscimento della pratica della maternità surrogata come reato universale, giudicata comunque “disumana” e lesiva dell’interesse del bambino, anche nei casi in cui non sia “commerciale” ma “altruistica” (per i committenti!).

È stata infatti accolta oggi l’Istanza d’Arengo promossa dalla nostra associazione che chiedeva l’introduzione nell’ordinamento penale sammarinese del relativo reato universale, per cui auspichiamo che nei tempi di legge (6 mesi) venga introdotta la relativa fattispecie ed inclusa nell’elenco dei misfatti punibili anche se commessi all’estero, di cui all’articolo 6 del nostro codice. L’unico rammarico riguarda il mancato raggiungimento dell’unanimità nell’approvazione dell’Istanza, su cui confidavamo.

Leggendo infatti il testo dell’ordine del giorno sottoscritto nel 2018 anche da C10 e SSD (oggi unite in Libera), auspicavamo che il sostegno all’Istanza d’Arengo arrivasse anche dai banchi delle forze politiche che si definiscono “progressiste” e che oggi invece, ascoltando gli interventi di qualche loro esponente, si sono dimostrate paladine di una ideologia fondata su un autodeterminismo della donna di tipo assolutistico, cioè prevalente anche sul bene dei bambini (che non si comprano né si “regalano”), così come universalmente riconosciuto, e su condivisi principi di bioetica.

Di questo, così come di altri temi riguardanti il valore assoluto (questo sì) della vita umana dal concepimento alla morte naturale, parleremo giovedì 25 settembre alle ore 21, al teatro “Don Sergio Sisto Severi” di Borgo Maggiore, nella prima serata di approfondimento sulla “Evangelium Vitae”, l’enciclica attuale da 30 anni.



Comunicato stampa

Associazione Uno di Noi











