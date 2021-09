Matteo Ciacci (Libera): Vivere di deroghe sembra quasi vederci fatta la carità

Dal 15 Ottobre entrerà in vigore in Italia il “super green pass” per i lavoratori pubblici e privati. In pratica si tratta di una sorta di obbligo vaccinale mascherato. Una situazione che ha ed avrà importanti ripercussioni per i sammarinesi vaccinati con Sputnik, i quali rischiano di essere equiparati dal 15 Ottobre proprio ai non vaccinati. Non comprendo francamente come sia possibile non riuscire a convincere l’Italia, in primis, che un vaccino andrebbe giudicato dalla sua effettiva efficacia e non da altro. Vivere di deroghe sembra quasi vederci fatta la carità. San Marino non merita questo trattamento. Se non si dovesse arrivare a nessuna soluzione, il nostro Stato si potrebbe almeno far carico delle spese per i tamponi gratuiti per i nostri lavoratori e studenti. Questa e’ una proposta che mi stanno sollecitando in tanti fra coloro che lavorano o studiano in Italia. Una richiesta di buon senso anche se auspichiamo tutti davvero una risoluzione differente per il nostro Paese.









