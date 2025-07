Maturità 2025 - Esiti degli Esami di Stato a San Marino

Maturità 2025 - Esiti degli Esami di Stato a San Marino.

Nella giornata di ieri, mercoledì 2 luglio, si sono conclusi gli Esami di Stato per l’anno scolastico 2024-25.



Tutti i 91 candidati hanno concluso proficuamente le prove d’esame, risultando maturi; di questi:



11 hanno conseguito il diploma di maturità classica,

32 il diploma di maturità economico-aziendale,

21 il diploma di maturità linguistica,

27 il diploma di maturità scientifica.



14 candidati hanno ottenuto il voto massimo, 100, 7 dei quali con lode.



Questo l’elenco completo delle studentesse e degli studenti maturi:



Liceo classico

Pietro Albertini – 100 L

Angelita Campanelli

Stella Carigi

Maria Lonfernini – 100

Carlotta Modula

Alessia Monaldini – 100

Diego Gaetano Paciletti

Giulia Rosati

Marika Stefanelli

Matilde Terenzi

Valentina Varliero



Liceo linguistico

Nicola Ancona

Johnny Barbano

Giulia Bordoni – 100

Laura Cappelletti

Martina Casadei

Linda Cavalli

Sofia Cecchetti

Tommy Cervellini

Emma Cicchetti

Maria Caterina Ciuffetti – 100 L

Sofia Fabbri

Luca Fortunati

Eva Guidi

Dmytro Kroitoru

Giulia Lisi

Nicholas Romeo Littera

Maria Vittoria Macina

Beatrice Mazza

Nicholas Rastelli

Michaela Romana Righi

Thea Toccaceli



Liceo economico aziendale

Simone Andolina

Katia Bacciocchi

Giulio Barbieri – 100

Zoe Berti

Brigida Bollini

Mattia Cavalli

Cecilia Gattei

Nicola Gennari

Achille Jashar Lila

Nicolò Mularoni – 100

Noemi Pancotti

Viola Pasquali

Edoardo Podeschi

Nicko Sensoli

Rostyslav Teslovych Albertini

Diego Zonzini

Giovanni Biagioli

Camilla Borgagni

Alessandro Carlini

Giada Cavalli

Maria Celeste Corbelli

Simone Fortunati

Giulia Galvani

Riccardo Giovannini

Chiara Guidi

Davide Menghini – 100 L

Mattia Pagani

Alessandra Piattelli

Elliott Bell Reed

Alessandro Ridolfi

Michele Semprini – 100 L

Luca Zavoli



Liceo scientifico

Sofia Cicchetti

Paolo Conforti – 100

Andrea Dellabiancia – 100

Davide Gasperoni

Arianna Gatti – 100 L

Lorenzo Giovagnoli

Lorenzo Grazioso

Aurora Lazzari

Thomas Menghi

Raffaele Mularoni

Enrico Nardi

Matilde Nicolini

Francesca Sansovini

Nicole Sebastiani

Davide Stacchini

Michele Zanotti

Davide Bernardi

Caterina Biordi

Sofia Clementi

Alessandro Dellabiancia

Federico Galeotti

Lorenzo Gattei – 100 L

Mirco Manzaroli

Cecilia Monaldi

Leonardo Santagostino Pretina

Simone Axel Vandi

Valentina Volpini – 100 L





Martedì 8 luglio, alle ore 18:30, presso la Cava dei Balestrieri si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi alla presenza degli studenti e dei loro familiari, del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, on.le Teodoro Lonfernini, e degli insegnanti delle commissioni.



Il preside, il vicepreside, gli insegnanti e tutto il personale non docente della Scuola Superiore si congratulano con le ragazze e i ragazzi che hanno appena concluso il loro percorso presso l’istituto e augurano loro un futuro ricco di soddisfazioni.



Comunicato stampa

Giacomo Esposito

Dirigente Scuola Superiore

