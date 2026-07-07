Maturità 2026 - Esiti degli Esami di Stato a San Marino

Nella giornata del 3 luglio, si sono conclusi gli Esami di Stato per l’anno scolastico 2025-26.

112 candidati hanno concluso proficuamente le prove d’esame, risultando maturi; di questi:

20 hanno conseguito il diploma di maturità classica,

28 il diploma di maturità economico-aziendale,

29 il diploma di maturità linguistica,

35 il diploma di maturità scientifica.

15 candidati hanno ottenuto il voto massimo, 100, 6 dei quali con lode.



Questo l’elenco completo delle studentesse e degli studenti maturi:

Liceo Classico

Luciana Maresa Aliotta

Francesco Amati – 100 L

Giovanni Amici

Matilde Ceccoli

Giorgia Cirone – 100

Gaia Faitanini

Lorenzo Fantini

Federica Fazzini

Gaia Moschella

Gemma Perugini

Isabella Reggini – 100

Vittoria Reggini

Agata Righi – 100

Mia Rossi

Tea Ruffilli

Bianca Santi

Susanna Maria Stacchini

Lena Tamagnini

Simone Urbano

Sofia Valentini



Liceo Economico Aziendale (Sezione A)

Anastasia Bychkov

Giacomo Caldi

Asia Cangini

Denis Giorgetti

Giulia Giorgetti

Andrea Grieci

Gian Maria Guerra

Rebecca Mini

Cristian Selva

Lucia Toccaceli

Paolo Valentini

Liceo Economico Aziendale (Sezione B)

Mattia Albani

Emma Bollini

Jacopo Boschi

Alessandro Calzone

Chiara Coppola

Giuseppe Covella

Thomas Gasperoni

Filippo Gianni

Federico Lettoli

Lorenzo Menicucci

Mercurio Alessandro Mirci

Mattia Muraccini

Nicolò Nese

Federico Nicolini

Alice Stacchini

Filippo Valentini

Alessandro Zanotti



Liceo Linguistico (Sezione A)

Nicole Agarici

Asia Casadio Pirazzoli

Emma Casali

Giulia Cecchetti

Gaia Cervellini

Angelica Cesarini

Anita Conti

Matilde Dini

Martina Gregoroni – 100 L

Emanuele Maiani

Sara Mancini – 100

Rosa Muccioli

Sofia Muccioli

Sofia Ricchi



Liceo Linguistico (Sezione B)

Cloe Amoretti – 100

Elettra Balsimelli

Caterina Bianco

Giulia Brocculi

Giulio Maria Bugli

Sofia Cesari

Letizia Colombini

Anna Della Ciana

Alice Giannini

Lucia Manzaroli

Kassandra Maresi

Carolina Rossi

Virginia Rossi

Tea Rossini

Giulia Toccaceli



Liceo Scientifico (Sezione A)

Nicole Antonini

Nicole Arceci – 100 L

Lorenzo Biordi

Marco Bonfè

Christian Canzi

Mattia Cecchetti – 100

Nicolò Ciavatta

Lorenzo Gasperoni – 100

Edoardo Marcucci

Emma Pelliccioni

Michele Rossi

Giulia Santi

Leonardo Terenzi

Simone Zoffoli

Federico Zonzini





Liceo Scientifico (Sezione B)

Asia Albertini

Sean Berardinelli

Tommaso Bindi

Giacomo Biordi

Matteo Ciavatta – 100 L

Francesco Della Balda

Lorenzo Leonardo Ercolani

Brian Flammini

Marco Leardini – 100 L

Andrea Lorenzini – 100 L

Alessandro Lotti

Pier Giorgio Magnani

Pietro Marinucci

Leonardo Muccini

Nicholas Protti – 100

Francesco Raschi

Camilla Rossi

Matilde Stefanelli

Stella Tassi Pistarelli

Vanessa Voltan – 100



Mercoledì 8 luglio, alle ore 18:00, presso la Cava dei Balestrieri si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi alla presenza degli studenti e dei loro familiari, del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, on.le Teodoro Lonfernini, e degli insegnanti delle commissioni.

Il preside, la vicepreside, gli insegnanti e tutto il personale non docente della Scuola Superiore si congratulano con le ragazze e i ragazzi che hanno appena concluso il loro percorso presso l’istituto e augu- rano loro un futuro ricco di soddisfazioni.

C.s. Matteo Puerini - Dirigente Scuola Superiore









