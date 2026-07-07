Maturità 2026 - Esiti degli Esami di Stato a San Marino
Nella giornata del 3 luglio, si sono conclusi gli Esami di Stato per l’anno scolastico 2025-26.
112 candidati hanno concluso proficuamente le prove d’esame, risultando maturi; di questi:
20 hanno conseguito il diploma di maturità classica,
28 il diploma di maturità economico-aziendale,
29 il diploma di maturità linguistica,
35 il diploma di maturità scientifica.
15 candidati hanno ottenuto il voto massimo, 100, 6 dei quali con lode.
Questo l’elenco completo delle studentesse e degli studenti maturi:
Liceo Classico
Luciana Maresa Aliotta
Francesco Amati – 100 L
Giovanni Amici
Matilde Ceccoli
Giorgia Cirone – 100
Gaia Faitanini
Lorenzo Fantini
Federica Fazzini
Gaia Moschella
Gemma Perugini
Isabella Reggini – 100
Vittoria Reggini
Agata Righi – 100
Mia Rossi
Tea Ruffilli
Bianca Santi
Susanna Maria Stacchini
Lena Tamagnini
Simone Urbano
Sofia Valentini
Liceo Economico Aziendale (Sezione A)
Anastasia Bychkov
Giacomo Caldi
Asia Cangini
Denis Giorgetti
Giulia Giorgetti
Andrea Grieci
Gian Maria Guerra
Rebecca Mini
Cristian Selva
Lucia Toccaceli
Paolo Valentini
Liceo Economico Aziendale (Sezione B)
Mattia Albani
Emma Bollini
Jacopo Boschi
Alessandro Calzone
Chiara Coppola
Giuseppe Covella
Thomas Gasperoni
Filippo Gianni
Federico Lettoli
Lorenzo Menicucci
Mercurio Alessandro Mirci
Mattia Muraccini
Nicolò Nese
Federico Nicolini
Alice Stacchini
Filippo Valentini
Alessandro Zanotti
Liceo Linguistico (Sezione A)
Nicole Agarici
Asia Casadio Pirazzoli
Emma Casali
Giulia Cecchetti
Gaia Cervellini
Angelica Cesarini
Anita Conti
Matilde Dini
Martina Gregoroni – 100 L
Emanuele Maiani
Sara Mancini – 100
Rosa Muccioli
Sofia Muccioli
Sofia Ricchi
Liceo Linguistico (Sezione B)
Cloe Amoretti – 100
Elettra Balsimelli
Caterina Bianco
Giulia Brocculi
Giulio Maria Bugli
Sofia Cesari
Letizia Colombini
Anna Della Ciana
Alice Giannini
Lucia Manzaroli
Kassandra Maresi
Carolina Rossi
Virginia Rossi
Tea Rossini
Giulia Toccaceli
Liceo Scientifico (Sezione A)
Nicole Antonini
Nicole Arceci – 100 L
Lorenzo Biordi
Marco Bonfè
Christian Canzi
Mattia Cecchetti – 100
Nicolò Ciavatta
Lorenzo Gasperoni – 100
Edoardo Marcucci
Emma Pelliccioni
Michele Rossi
Giulia Santi
Leonardo Terenzi
Simone Zoffoli
Federico Zonzini
Liceo Scientifico (Sezione B)
Asia Albertini
Sean Berardinelli
Tommaso Bindi
Giacomo Biordi
Matteo Ciavatta – 100 L
Francesco Della Balda
Lorenzo Leonardo Ercolani
Brian Flammini
Marco Leardini – 100 L
Andrea Lorenzini – 100 L
Alessandro Lotti
Pier Giorgio Magnani
Pietro Marinucci
Leonardo Muccini
Nicholas Protti – 100
Francesco Raschi
Camilla Rossi
Matilde Stefanelli
Stella Tassi Pistarelli
Vanessa Voltan – 100
Mercoledì 8 luglio, alle ore 18:00, presso la Cava dei Balestrieri si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi alla presenza degli studenti e dei loro familiari, del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, on.le Teodoro Lonfernini, e degli insegnanti delle commissioni.
Il preside, la vicepreside, gli insegnanti e tutto il personale non docente della Scuola Superiore si congratulano con le ragazze e i ragazzi che hanno appena concluso il loro percorso presso l’istituto e augu- rano loro un futuro ricco di soddisfazioni.
C.s. Matteo Puerini - Dirigente Scuola Superiore
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