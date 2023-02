Maurizio Costanzo, Abs: "Contribuito a promuovere eccellenze sammarinesi con il programma “Scusi mi racconta…”"

Abbiamo appreso con dispiacere dell’inaspettata dipartita di Maurizio Costanzo. Ci uniamo al coro di quanti lo tributano, ricordandolo soprattutto per aver contribuito a promuovere le eccellenze sammarinesi con il programma “Scusi mi racconta…”, che abbiamo avuto il piacere di sostenere. E’ stato un onore per la nostra Associazione collaborare, sebbene per una brevissima parentesi, con un gigante della TV e del giornalismo italiano e, ancor di più, è stato un privilegio conoscere l’uomo poliedrico e carismatico che egli era. Alla sua famiglia e a quanti lo piangano giungano le nostre più sentite condoglianze.

c.s. Associazione Bancaria Sammarinese