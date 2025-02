Maurizio Filippini. Ringraziamento pubblico

Lo scorso Venerdì 21 febbraio 2025 è stato il mio ultimo giorno di lavoro presso l’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino. Dopo 36 anni, ho rassegnato le dimissioni rinunciando, dopo un lungo e sofferto “travaglio” fatto di insonni riflessioni e profonde valutazioni, a proseguire il mio percorso professionale presso la UOC di Ostetricia e Ginecologia all’interno dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Sento in me il forte desiderio di ringraziare pubblicamente tutte le persone che hanno interagito ed attraversato in questi lunghi anni la mia vita lavorativa. In primis, tutto il personale, attuale e pregresso, del reparto di Ostetricia e Ginecologia (Colleghi, Ostetriche ed Infermiere), con il quale ho condiviso momenti professionalmente molto gratificanti ed appaganti, ma anche piacevoli ed allegri. Insieme a loro non sono mancati nemmeno momenti difficili, impegnativi, stressanti ed a volte anche fortemente commoventi perché talvolta la medicina può riservare situazioni tristi ed angoscianti alle quali dobbiamo sempre rispondere con professionalità, delicatezza ed umanità. Un altro sentito ringraziamento va a tutto il personale dell’ISS, da quello Sanitario (Sala Operatoria, tutti i Reparti di degenza), a quello Amministrativo e dei Servizi, con il quale ho sempre intrattenuto un rapporto di proficua e cordiale collaborazione. Proprio per l’appoggio e il sostegno che ho sempre ricevuto da ognuno di Loro, e che ho sempre cercato di contraccambiare al massimo delle mie possibilità, non ho mai perso di vista quanto sia importante, per il risultato finale, il contributo di ogni operatore dell’equipe. Infine, desidero ringraziare tutte le pazienti che, durante questi anni lavorativi, hanno scelto a loro supporto la mia professionalità, beneficiando a mia volta della loro fiducia, generosità, gratitudine e riconoscenza. Per ogni professionista è estremamente importante avere la percezione di lasciare negli altri una traccia di sé, come ricordo di una personale leale, diretta ma sincera, libera da interessi e fortemente motivata ad apprendere, migliorare e crescere ogni giorno professionalmente, cercando di svolgere sempre al meglio il proprio lavoro. La continua ricerca del modo migliore di fare le cose mi ha sempre spinto a dare di più, creandomi insoddisfazione quando sentivo di non riuscire a dare il massimo, soprattutto verso me stesso. La mia indole non ammette compromessi, per cui mi assumo sempre pienamente le conseguenze delle mie decisioni. La vita continua e ci saranno sicuramente nuove opportunità di incontro. Auguro di cuore a tutti una Buona Vita Con sincero affetto Maurizio Filippini