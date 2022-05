Maurizio Gobbi inaugura il Mese Dantesco Completando giovedì 5 maggio il suo affresco sulla vita di Dante

Maurizio Gobbi inaugura il Mese Dantesco.

Sarà il prof. Maurizio Gobbi, già docente di Storia e Filosofia presso i Licei della nostra Repubblica nonché noto e apprezzato studioso del Sommo Poeta, ad inaugurare giovedì 5 maggio la quindicesima edizione del “Mese Dantesco”, il tradizionale ciclo di quattro incontri letterari promosso dall’Associazione Sammarinese Dante Alighieri con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura, dell’Ambasciata d’Italia a San Marino, della Commissione UNESCO e della Giunta di Castello di Serravalle, in collaborazione con la Scuola Secondaria Superiore e l'Istituto Musicale Sammarinese. La conferenza, intitolata "VITA DI DANTE: L'ESILIO. Un percorso autobiografico attraverso le sue opere", particolarmente intensa per il tema trattato, si terrà alle ore 17:45 nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di San Marino, in Viale Antonio Onofri, 87 in Città. Se nella lectio tenuta in occasione dell’Anno Dantesco 2021, Gobbi ha passato in rassegna gli anni giovanili del Sommo Poeta, questa volta verranno prese in considerazione le varie località che lo videro peregrinare di corte in corte. Costretto ad esporsi all’umiliazione di elemosinare vitto e alloggio presso diverse signorie con l'angoscia dell’esule, Dante prenderà parte, assieme agli altri fuoriusciti, ad alcuni episodi militari, andati a vuoto, e per rientrare in Patria finirà, dato il suo carattere scontroso, per distaccarsi da quella che definirà “compagnia malvagia e scempia” (Par. XVII; 62) e diventare un “cane sciolto”, continuando a sentirsi un uomo politico al di fuori di ogni schieramento. Dopo il rifugio presso la Corte degli Scaligeri, a Verona, dove scriverà l’Inferno, l’Alighieri secondo il Boccaccio si recherà a Parigi per perfezionare i suoi studi di Teologia e di Filosofia. In seguito lo ritroveremo in Lunigiana, presso i Malaspina, ad Arezzo e a Lucca, presso l’amico Uguccione, a Udine, presso i Pagano Della Torre e infine a Ravenna, ospite dei Da Polenta. Qui, ritrovata la serenità ed essersi ricongiunto ai figli, si spegnerà, dopo breve malattia, nel 1321. Interverranno durante la serata i talentuosi allievi dell’IMS, Rebecca Malfatti (violino) e Giuseppe Toccaceli (violino), che, accompagnati dalla prof.ssa Laura Geri al pianoforte, eseguiranno brani di Dvořák e Haydn.

Seguirà giovedì 12 maggio la lezione del prof. Luca Pasquale "WE SING IN THE COIR TOGETHER. Situazioni e aspetti del Cinema corale italiano". Giovedì 26 maggio la prof.ssa Veronica Casali parlerà di "UNA SILENTE LIBERTÀ. Le vedove fra mondo antico e Medioevo”. Infine Lorenzo Salvatori, in arte Irol, il 2 giugno, al Parco Dante Alighieri di Serravalle, inaugurato nel settembre 2021 in occasione del 700° anniversario della morte del Poeta, interverrà con la lezione informale “SOLITO MONTE. Due chiacchiere su Rap e Freestyle”. La Dante Alighieri di San Marino, mentre ringrazia la Scuola Secondaria Superiore e l’Istituto Musicale Sammarinese per il significativo apporto di grande valore culturale, desidera esprimere riconoscenza alla Società Unione Mutuo Soccorso per il contributo economico ed all’Università per l’aver messo a disposizione l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane. Invita quindi i soci e i cittadini tutti a partecipare numerosi a questa prima conferenza del Mese Dantesco 2022. L’ingresso è gratuito.

c.s. Ass. Samm. Dante Alighieri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: