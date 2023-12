Maurizio Tamagnini: "San Marino più attrattiva e competitiva: l'innovazione nel lavoro passa attraverso l’evoluzione dei fringe benefit"

Dietro alle problematiche ci sono sempre delle opportunità e quella a cui ci troviamo di fronte oggi è straordinaria: è un momento ideale per rinnovare e rivitalizzare il nostro mercato del lavoro, rendendo il sistema sammarinese più attrattivo e competitivo, ma anche più forte nella sfida più difficile dei nostri tempi, ovvero invertire il trend negativo della natalità.

Il punto centrale di questi ragionamenti non può che essere il lavoro, sia perché occupa una parte consistente della nostra vita come luogo e tempi, sia perché da esso dipende ovviamente il nostro benessere e quello delle nostre famiglie. Per questo motivo, come ho già premesso nei giorni scorsi, occorre coinvolgere preliminarmente e in maniera costruttiva il mondo delle imprese, perché le soluzioni non possono essere costruite al di fuori di quel contesto, ma vanno studiate e realizzate assieme.

Servono soluzioni “Win Win” come si dice oggi: benefici per i lavoratori, benefici per le imprese e benefici per il sistema Paese. Gli strumenti per realizzarle, per fortuna, ci sono già, ma non sempre a San Marino sono disponibili come in altri Paesi.

Uno di questi è il variegato mondo dei fringe benefits, ad esempio, la cui evoluzione è diventata fondamentale nella costruzione di piani di welfare aziendale da parte delle imprese europee e, ultimamente, anche moltissime italiane, agevolate dall’aumento della soglia di detassazione a 3mila euro. I vantaggi sono molteplici e permettono – in particolare per i giovani – di guardare al lavoro oltre il mero guadagno, perché questi benefit si traducono in un supporto fondamentale per il benessere personale e professionale.

Si va infatti da programmi di formazione e crescita professionale, all’assistenza sanitaria completa, fino appunto a tutte quelle “tutele” aggiuntive per quanti desiderino avere dei figli come voucher baby sitter, rette degli asili nido privati e altri beni e servizi necessari alle famiglie. In pratica, è una risposta alle rinnovate esigenze dei lavoratori, palesatesi a livello globale dopo il lockdown: fenomeni quali la ‘Great Resignation’, ovvero un’ondata di dimissioni volontarie in massa, e il ‘Quiet Quitting’, ovvero l’atteggiamento di svolgere il minimo indispensabile sul lavoro, sono entrati nel vocabolario comune dei governi occidentali e, per quanto riguarda i giovani, le motivazioni sono state già analizzate, per cui occorre mettere in campo le risposte che questi lavoratori si aspettano.

Prima che qualcuno gliele offra altrove. In questo senso, San Marino sta perdendo competitività sul mercato del lavoro, perché chi ha maturato certe aspettative – che non sono più riferite esclusivamente al netto in busta paga – difficilmente cercherà dove le stesse non possono essere soddisfatte. L’attuale normativa, infatti, esclude questi meccanismi virtuosi e le aziende credo se ne stiano già rendendo conto, quando si imbattono nella ricerca di nuove competenze e di personale qualificato. Potendo invece utilizzare questi strumenti, non solo attrarrebbero i migliori talenti, ma instaureranno anche un circolo virtuoso di produttività e soddisfazione personale, come stanno già sperimentando i loro competitor fuori confine.

La discussione a livello teorico pare già iniziata, l’auspicio è che, coinvolgendo le aziende in questa partita, San Marino riesca ad adottare una normativa ancora più efficace, attrattiva e competitiva degli altri Paesi, giocando da una parte sulla bassa imposizione fiscale e dall’altra sulla grande capacità imprenditoriale e produttiva delle aziende del nostro tessuto economico. Possiamo essere, anche in questo caso, all’avanguardia. A vantaggio di lavoratori, famiglie e imprese.



Comunicato stampa

Maurizio Tamagnini (PDCS)