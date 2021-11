Mauro Maiani, il cordoglio di Osla

OSLA - Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori esprime il proprio sentito cordoglio per la prematura scomparsa di Mauro Maiani, Ambasciatore presso il Portogallo e gli Emirati Arabi Uniti oltre che Commissario Generale per San Marino all'Expo di Dubai. Il Dr Maiani era ed è stato un importante funzionario della Repubblica di San Marino che ha contribuito a far conoscere all’estero grazie alle sue qualità e ai suoi prestigiosi incarichi. Un pensiero commosso va ai suoi familiari e a quanti gli volevano bene.

c.s. Osla

