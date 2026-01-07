Max Giusti a San Marino con lo spettacolo "Bollicine Update"

Dopo il successo di pubblico e critica nella stagione teatrale appena terminata, in questo spettacolo Max Giusti torna sul palco con un nuovo carico di esperienza e novità, sempre indossando l’abito da mattatore. Bollicine Update perché le bollicine continuano ad accompagnare le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare. Davanti alle bollicine ci si lascia andare a delle confidenze più particolari, quelle che lo showman sarà pronto a fare al suo pubblico, comprese le novità sorte durante la lunga tournée, nuovi spunti, nuovi personaggi. All’apice della sua maturità, personale e professionale Max è pronto a dire le sue verità più scomode, perché se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai. È un Max inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine. In scena con la SuperMaxBand: Fabio Di Cocco al pianoforte Pino Soffredini alle chitarre Fabrizio Fasella al basso Daniele Natrella alla batteria Di Max Giusti, Giuliano Rinaldi e Marco Terenzi Regia di Max Giusti Produzione LEA Production. Appuntamento giovedì 30 gennaio presso il Teatro Nuovo di Dogana.

