Media costruttivi: presentazione delle idee.

Nello scorso aprile di quest’anno è stato chiesto ai media locali di aprire la pagina del giornalismo costruttivo, riportando le dinamiche di ascolto della comunità, la conoscenza del territorio e in parallelo il monitoraggio di eventi pubblici e privati. All’interno delle dinamiche di ascolto della comunità, come Società femminile di Mutuo Soccorso, vorremmo presentare, quanto è emerso dal mercatino delle idee, realizzato domenica 22 maggio al Giardino dei Liburni, in Città.

Il valore del dono

La SUMS femminile è una associazione di mutuo soccorso che pone molta attenzione al valore del dono, al valore dell’altruismo e del mutuo soccorso tra gli associati. Per noi donare significa superare l’azione di dare solo denaro ed oggetti. Per noi donare significa mettere gratuitamente a disposizione del prossimo, degli altri, il proprio tempo, le proprie competenze ed abilità i propri saperi. Donare significa saper ascoltare ed avere idee. Donare significa creare benessere.

Lo schema delle idee raccolte

La preoccupazione prevalente che sentiamo esprimere da chi vorrebbe essere attivo nella comunità in cui vive, è che bisogna avere denaro per fare qualsiasi cosa. Il denaro non è la risorsa prioritaria che dovrebbe preoccupare chi e coloro che vogliono agire, cioè essere intraprendenti.

Perché

Il denaro è forse la risorsa più consistente che hanno le persone e gli Stati nell’attuale sistema economico-capitalistico, tuttavia forti diseguaglianze sono presenti nel possesso della ricchezza.. Enorme è il flusso della moneta circolante, enorme è la potenzialità di creazione della moneta che le Banche Centrali di tanti Stati, possono mettere in atto attraverso il possesso della sovranità monetaria. Se oggi noi pensiamo quale possibile scenario si potrebbe prospettare con l’introduzione della moneta digitale, possiamo anche dire che questa risorsa, la moneta, potrebbe avere dimensioni e quantità infinite.

Le risorse che invece hanno le comunità locali e globali in misura più scarsa, più limitata, sono le idee, specie le idee che influenzano il benessere individuale e collettivo.

Il nostro contributo iniziale sulle idee è modesto, è semplice, ma può rappresentare un sistema di accelerazione dei processi. Ecco, quindi, che portiamo alla pubblica opinione lo schema delle idee presentate al Giardino dei Liburni con l’annotazione del proponente, che potrebbe essere contattato.

- Garantire ai giovani un sicuro accesso al sistema bancario per l’apertura di mutui volti al finanziamento della prima casa in maniera indipendente, senza chiedere il sostegno finanziario ai genitori o alle famiglie. (Rappresentante Commissione politico giovanili).

- Creare il Centro diurno e serale per l’integrazione sociale e culturale intergenerazionale: predisporre i servizi di ristoro, proiezioni, giochi, corsi vari, persino esperienze teatrali. (De Oliveira Silva Alexandra: assistente sociale specialista). Verificare il potenziamento del centro di ascolto e di aiuto per fornire il supporto alle persone di tutte le età che si trovano in situazioni di disagio di varia natura: maltrattamenti, bullismo, vittime di persecuzione, violenza domestica, molestie, pensieri suicidi, depressioni, tristezza, apatia, solitudine, ecc.

- Verificare le molteplici iniziative presenti sul territorio e programmare le interconnessioni per creare la rete. (De Oliveira Silva Alexandra: assistente sociale specialista).

- Polo per il rinforzo scolastico e sociale: strumenti e strategie a supporto degli studenti e famiglie. Verifica dei punti di forza e di debolezza del sistema scolastico sammarinese e strumenti di aiuto e di rinforzo per gli allievi più fragili. (De Oliveira Silva Alexandra : assistente sociale specialista).

- Promuovere l’esposizione internazionale delle invenzioni e degli inventori: 1. Realizzare la mostra in territorio. 2. Predisporre la piattaforma digitale tematica. 3. Elaborare il progetto e il business plan. (Orietta Ceccoli).

- Implementare nel territorio della Repubblica il passaggio dall’economia lineare, all’economia del riciclo per giungere all’economia circolare. La cooperativa 5R: Ama il Riuso, agisce secondo la cultura della sostenibilità, promuove la coltura contro gli sprechi e contro i comportamenti di “usa e getta”, favorisce il riciclo e il riuso dei materiali e degli oggetti I risultati positivi sono espressi dalle seguenti cifre: 70.000 kg di materiali recuperati; 350.000 kg di CO2 evitata in emissione 13.500 euro donati in beneficienza 4 inclusioni lavorative di persone diversamente abili. creazione di posti di lavoro per i giovani. (5R. ama il riuso).

Dalle idee ai progetti Questa è la prima elencazione delle idee presentate al mercatino, questo è il primo esperimento per dare visibilità alle idee, utilizzando in modo costruttivo i media locali. La fase successiva dovrebbe concretizzarsi con la elaborazione del progetto e del relativo business plan. La terza fase dovrebbe essere quella della realizzazione del progetto. La SUMS femminile si propone di sperimentare qualche percorso. Cercherà in territorio le risorse e le collaborazioni per giungere a determinati risultati. La sfida del rilancio della stessa associazione passa anche per questa attività di ricerca e di azione. Un ampio apprezzamento va rivolto i media locali per la loro collaborazione alla visibilità del pensiero.

Società femminile di Mutuo Soccorso



Coloro che volessero presentare idee, si chiede di scrivere a: sumsfemminile @alice.sm. Tel 0549 992279 il martedì pomeriggio

