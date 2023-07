Medici di Base: accordo tra ISS e CSU per la nuova organizzazione degli orari

È stato sottoscritto tra l’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, la Csdl e la Cdls, l’accordo dedicato alla riorganizzazione degli orari di servizio del personale medico dell’UOC Cure Primarie e Salute Territoriale. L’intesa arriva a seguito della delibera n.13 del 16 febbraio 2023 del Comitato Esecutivo ISS, dedicata al piano di riorganizzazione della medicina di base e territoriale. Interventi che non si sono fatti attendere: da prima, la consegna dei progetti di rinnovamento delle sedi dei centri salute territoriali, seguita subito dopo dal potenziamento della figura della guardia medica e dall’emissione di un bando di concorso internazionale per la ricerca di nuovi profili professionali. In particolare, con questa firma, miglioreranno le disponibilità del servizio domiciliare: l’accordo raggiunto prevede che dal 1° settembre 2023 i Medici di Base svolgano servizio effettivo flessibile, distribuendo le loro 38 ore di servizio opportunamente timbrate in 5-6 giorni lavorativi settimanali, comprendendo anche il tempo dedicato alle visite domiciliari. L’accordo tra ISS e CSU giunge al termine di molteplici incontri avvenuti nei mesi scorsi tra il Comitato Esecutivo dell’ISS, il Direttore del Dipartimento Socio Sanitario con le Organizzazioni Sindacali.

cs Ufficio Stampa