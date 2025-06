Medici ISS ancora inascoltati: silenzio istituzionale dopo le promesse mancate del Governo

Dopo che anche il presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di San Marino, Dott. Massimo Montanari ha ribadito, oltre alla necessità di riformare lo statuto dell'ordine stesso, (che impedisce incredibilmente ai medici dipendenti ISS di essere eletti nel Direttivo) la necessità di mettere mano alla questione previdenziale dei sanitari (pena la difficoltà sempre più allarmante di avere medici assunti in pianta stabile nell'organico), la delegazione dei medici ISS , dopo 2 incontri con il SDS alla previdenza Dott. Stefano Canti, deve purtroppo ed ancora una volta rilevare l'assoluto silenzio da parte delle istituzioni. Il documento con le ipotesi di lavoro che l'esecutivo vorrebbe mettere in campo per rispondere alle 85 firme di medici che chiedono con forza le necessarie modifiche, documento promesso dal SDS Canti in previsione dell'assemblea dei medici tenutasi il 18 Giugno, è rimasto una promessa non mantenuta. A questo punto la delegazione proporrà ai medici di riunirsi per decidere le azioni da mettere in campo per determinare i cambiamenti necessari e godere dei propri diritti, eventualmente compresa anche una mozione alla Corte Europea e la mobilitazione nei posti di lavoro. Non si può, dopo anni e anni di rivendicazione, andare avanti con questo assordante e stucchevole silenzio istituzionale.

c.s.

Dott. Agostino Ceccarini

Dott.ssa Alessandra Zannoni

Dott. Nicola Amelio