Medioriente: SdS Beccari incontra Padre Ibrahim Faltas.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato ieri Padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia Francescana di Terra Santa, a distanza di un anno dalla sua ultima venuta sul Titano. In un momento così denso di preoccupazioni e di tensioni crescenti per il conflitto in corso in Medio Oriente, l’incontro ha assunto un particolare rilievo per la profonda testimonianza che Padre Ibrahim ha confermato al Segretario di Stato; il Vicario di Terra Santa ha rappresentato il dramma crescente e l’emergenza umanitaria in capo a tanti civili, sia a Gaza che in tutta la Cisgiordania. Sottolineata la posizione di San Marino, anche alla luce della più recente posizione espressa nell’ambito delle Nazioni Unite e della volontà di esprimere vicinanza, sostegno, e impegno fattivo per una soluzione politica in capo alle due Parti in conflitto. Ad affiancare Padre Ibrahim era presente anche il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, relatore dell’incontro serale tenutosi presso la Casa di spiritualità San Giuseppe a San Marino dal titolo “I cristiani e la Terra Santa”; anche con l’Alto accademico italiano, profondo conoscitore della questione mediorientale e attivamente impegnato nella costruzione dei dialoghi di pace, il Segretario di Stato ha confermato l’interesse attivo a far sì che San Marino possa svolgere un ruolo propositivo per favorire la distensione e il confronto sereno e non pregiudiziale fra le parti.

