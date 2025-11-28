Mediterranean Tourism Forum: il Segretario di Stato Pedini Amati interviene con un video sul futuro del turismo

Si è aperta ieri a Malta la decima edizione del Mediterranean Tourism Forum, appuntamento di riferimento per il settore turistico internazionale, che riunisce oltre 1.500 delegati provenienti da più di 30 Paesi. Un’edizione definita dagli organizzatori come “la porta d’accesso al futuro del turismo”, nella quale vengono esplorate idee e strategie capaci di ridefinire il ruolo e le potenzialità dell’area mediterranea. Al centro dell’edizione 2025 vi è il Mediterraneo non solo come destinazione, ma come simbolo: un ecosistema culturale, economico e ambientale che unisce popoli diversi attraverso storia, cibo, identità e tradizioni condivise. Proprio per questo il Forum sviluppa il proprio confronto attorno al concetto di SEA – Sostenibilità, Esperienza e Intelligenza Artificiale – tre elementi cardine per costruire un futuro turistico equilibrato e competitivo. Oggi, durante la sessione plenaria, esperti e leader del settore hanno discusso di come il Mediterraneo, inteso sia come luogo sia come concetto, possa guidare nei prossimi anni la crescita sostenibile e l’innovazione tecnologica nel turismo. All’appuntamento ha partecipato, attraverso un videomessaggio, anche il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, che ha sottolineato il valore della collaborazione internazionale: «Il Mediterraneo è un ponte naturale fra nazioni. Solo attraverso il dialogo, la cooperazione e strategie condivise possiamo affrontare le grandi sfide del turismo contemporaneo e costruire opportunità di sviluppo per tutta l’area». La presenza sammarinese al Mediterranean Tourism Forum conferma l’impegno della Segreteria di Stato nel dialogo multilaterale e nella promozione di un modello turistico innovativo, sostenibile e aperto alle nuove tecnologie.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo

