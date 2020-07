Meeting di Rimini, oggi l’incontro al Quirinale tra il presidente Scholz e Mattarella

Questa mattina, il presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ad Andrea Simoncini e Emmanuele Forlani, rispettivamente vicepresidente e direttore del Meeting. «Abbiamo espresso al Presidente la nostra gratitudine per aver accompagnato con autorevolezza il Paese ad attraversare questi mesi così difficili per tutti», ha dichiarato Scholz a margine dell’incontro. «Il Presidente ci ha espresso la sua soddisfazione per l’edizione speciale del Meeting 2020 e ci ha incoraggiato a contribuire ad una riflessione condivisa sul futuro dell’Italia e dell’Europa». Il Meeting di Rimini 2020, che è stato confermato nelle date previste, dal 18 al 23 agosto, sarà una tra le prime grandi occasioni a livello nazionale per riflettere in maniera organica su quanto sta succedendo in questo momento nel nostro Paese e in Europa, nel periodo successivo all’emergenza da Covid-19 e al lockdown. La manifestazione, dal titolo “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”, si terrà in una “special edition” che sarà realizzata in forma prevalentemente ma non esclusivamente digitale nel Palacongressi di Rimini e comunicata tramite una piattaforma online sull’app e sui canali web e social della manifestazione; ogni giorno sono previsti anche eventi con presenza di pubblico.