Meeting, il Segretario Beccari all’incontro “Una nuova visione per l’Europa”

Meeting, il Segretario Beccari all’incontro “Una nuova visione per l’Europa”.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che da domani a domenica prossima, presso il Palacongressi di Rimini, si svolgerà la Special Edition 2020 del Meeting dell’Amicizia fra i Popoli, interamente trasmessa in diretta e on demand sul sito (www.meetingrimini.org) e sul canale Youtube (www.youtube.com/c/MeetingriminiOrg) della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli. Sarà possibile partecipare anche dal vivo ad una serie di incontri e iniziative in svolgimento al Palacongressi; si tratta di dodici incontri ai quali si potrà partecipare prenotandosi attraverso il sito, iscrivendosi e accedendo alle pagine relative agli eventi prescelti. La Repubblica di San Marino, a livello istituzionale, sarà presente ad una serie di appuntamenti, a partire dall’evento inaugurale di domani. Nella giornata di giovedì 20 agosto il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, Interverrà all’incontro dal titolo “Una nuova visione per l’Europa” che, moderato dal Presidente del Meeting Bernard Schulz, vedrà il collegamento con il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli e con i Direttori di Repubblica e del Corriere della Sera.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

I più letti della settimana: