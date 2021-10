Meeting Ministeriale ONU sullo sviluppo urbano, l’alloggio e la gestione del territorio

Nella giornata odierna, il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti ha partecipato all’interno della sede delle Nazioni Unite - ONU di Ginevra alla riunione dei ministri degli Stati membri dedicata alle tematiche di sviluppo urbano, alloggio e gestione del territorio. Nel suo intervento al Meeting, il Segretario di Stato ha sottolineato le politiche che la Repubblica di San Marino sta attuando in ambito di rigenerazione urbana al fine di rendere il Paese più sicuro e inclusivo. Le politiche di rigenerazione e di sostenibilità ambientale, economica e tecnologica sono infatti alla base dei principali strumenti di pianificazione e gestione del territorio, come il Piano Regolatore Generale e il Piano di Gestione del Sito UNESCO. Il Segretario di Stato ha descritto il sistema contributivo statale sammarinese volto a sostenere i nuclei familiari residenti nella Repubblica di San Marino nelle loro esigenze abitative in territorio e le politiche sammarinesi sugli interventi di riqualificazione edilizia, efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico e non ultimo di mobilità sostenibile. Ha proceduto poi in un focus sulla produzione di energie da fonti rinnovabili con riferimento al meccanismo, che rende unica la Repubblica di San Marino a livello mondiale sul tema, denominato “scambio sul posto” a distanza. Nel descrivere l’accessibilità tecnologica, ha dato risalto al progetto della nostra rete in fibra ottica di proprietà pubblica, che offre ai cittadini e alle aziende le migliori performances, a condizioni economiche vantaggiose e che garantisce a qualunque residente l'accesso ad internet con prestazioni di ultra-broadband. I lavori dell’Assemblea termineranno domani, mentre quelli del Comitato dello Sviluppo Urbano avranno luogo venerdì 8 Ottobre, durante il quale il Segretario di Stato avrà un’ulteriore opportunità di intervento.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): “Ritengo importante che le politiche di sviluppo siano integrate con il territorio e con l'ambiente, in linea con le indicazioni dell’Agenda 2030 dell’ONU. Questo Meeting a livello di Ministri rappresenta per San Marino una importante opportunità di confronto con gli altri Stati su temi comuni. In questi giorni avremo infatti l’occasione di svolgere numerosi incontri bilaterali con i Ministri degli altri Paesi membri delle Nazioni Unite”.

c.s. Segreteria di Stato Territorio

