Meeting RImini: Nei giorni del Coronavirus, la proposta di meeting@home.

Nella situazione senza precedenti che si è creata nel nostro Paese per l’emergenza Coronavirus, desideriamo condividere con tutti gli amici del Meeting storie e testimonianze tratte dall’enorme patrimonio di temi e contenuti di questi quarant’anni. Per questo motivo nel momento in cui ci viene giustamente chiesto di rimanere nelle nostre case, abbiamo pensato a meeting@home, per raggiungerti a casa attraverso interventi, video e testimonianze utili per l’oggi. Sono contributi che contengono un messaggio positivo, di ripresa e di speranza, che ci mostrano che è possibile vivere pienamente anche dentro situazioni drammatiche, non meno gravi di questa circostanza con cui ora tutti dobbiamo fare i conti. Puoi seguire meeting@home sul sito e sui social del Meeting, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e Youtube. Puoi anche personalizzare la tua foto profilo su Facebook accedendo al tuo profilo dall’app Facebook e toccando “Modifica” sull’immagine del profilo. Poi tocca “Aggiungi motivo” e digita meeting@home. Stay tuned, stay safe! Segui anche tu meeting@home (hashtag #meetingathome)! (Ultimo aggiornamento: 8 aprile 2020)

