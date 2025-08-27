TV LIVE ·
27 ago 2025
Meeting Rimini, Spinelli (FdI): “Presenza di Meloni motivo di orgoglio”

La presenza oggi della premier Meloni al Meeting di Rimini è un fatto significativo e fondamentale. Giorgia Meloni era stata infatti al Meeting nel 2022 e poi è diventata Presidente del Consiglio, Tornare a Rimini, che rappresenta una grande opportunità dove è possibile parlare con ampio dibattito e confronto e, per quanto ci riguarda, vedere parte del governo essere stato qui affrontando tematiche importanti, è un fatto che ci riempie di orgoglio. Davanti al pubblico del Meeting, la premier porta i risultati del suo governo e rilancia le sfide del presente: le crisi internazionali, la politica economica, la difesa del ceto medio, il sostegno alla natalità, la prossima legge di bilancio. Il contrasto con il 2022 è evidente: allora era il tempo di convincere, oggi è il tempo di guidare. Il Meeting diventa così il palcoscenico simbolico di un percorso politico che, in soli tre anni, ha trasformato la figura di Giorgia Meloni da outsider a leader di governo, chiamata a consolidare fiducia e a indicare la direzione della Nazione. La nostra premier sarà inoltre oggi ospite della comunità di San Patrignano, fiore all’occhiello nazionale nella lotta alla droga e che ricade nel mio Comune, Coriano. Sono particolarmente contenta, infine, per la visita del ministro Giuli sabato scorso a Coriano, dove ho avuto il piacere di accompagnarlo nella visita ai principali luoghi della cultura locale.

