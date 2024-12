Melinda sceglie New Factor. Un’alleanza strategica per la penetrazione nel canale vending

Un’intesa per consolidare ulteriormente la presenza sul mercato di entrambi i soggetti venendo incontro, in modo ancora più efficace, alle aspettative dei consumatori. È questo il senso dell’accordo siglato da Melinda Lab e New Factor che affida a quest’ultima la commercializzazione dei prodotti dell’azienda attiva nel settore dei trasformati a base di frutta nel segmento delle vending machine. Un canale, quest’ultimo, nel quale la società di Cerasolo (Rimini) vanta una riconosciuta leadership grazie a oltre tre decenni di presenza con il proprio marchio Mister Nut. L’accordo, sottolineano New Factor e Melinda Lab, rappresenta un ulteriore esempio dell’importanza delle alleanze strategiche che si impongono come le soluzioni più idonee per far aumentare la presenza dei marchi in tutti i canali e meglio intercettare i consumatori, le loro preferenze e le loro scelte di acquisti. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti dal primo marchio del settore dei prodotti ortofrutticoli in Italia per una partnership che può soddisfare le reciproche esigenze e aspettative e che potrebbe offrire, a entrambe le imprese, eventuali collaborazioni in diverse progettualità. La nostra azienda rafforza il proprio portafoglio di offerta in un canale che, dopo il Covid, sta tornando a performare ma che richiede anche innovazioni nelle proposte commerciali”, commenta Alessandro Annibali, Amministratore Delegato di New Factor. “Colgo l’occasione – conclude - per complimentarmi con il team capitanato da Laura Fabbri che ha gestito in tempi molto brevi l’accordo per la nostra azienda”. “Quella di affidarci a New Factor non è stata certo una scelta casuale: con questo accordo possiamo infatti avviare un’importante collaborazione con un partner esperto e leader nel comparto sviluppando insieme nuove opportunità sul mercato”, dichiara Paolo Gerevini, Direttore Generale di Melinda Lab. “La nostra è una realtà in forte espansione che negli anni ha saputo affermarsi grazie a un’offerta di altissima qualità. Le vending machine, in questo senso, rappresentano un canale importante per far crescere ulteriormente la presenza dei prodotti valorizzando l’eccellenza della frutta del nostro territorio che, da sempre, rappresenta il nostro principale biglietto da visita”. New Factor è una società punto di riferimento nel comparto frutta secca, presente a livello nazionale nelle principali catene distributive della GDO a marchio proprio e a marchio privato, promotrice del progetto di filiera Noci di Romagna e distributore esclusivo per l’Italia del marchio Wonderful Pistachios. Melinda Lab è la business unit del Consorzio Melinda dedicata allo sviluppo di prodotti trasformati 100% naturali a base di frutta che conservano ed esaltano la naturalità e il gusto della materia prima proponendosi come un’alternativa agli snack tradizionali. L’offerta comprende succhi di mela, squeez, mousse in vaschetta, barrette e prodotti disidratati.

