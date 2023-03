'Meloni appesa', a Riccione imbrattato cavalcavia Spinelli (FDI): "Totale solidarietà al Presidente del Consiglio"

'Meloni appesa', a Riccione imbrattato cavalcavia.

“Totale e massima solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per un episodio vergognoso e indegno. Invito gli autori dell’inqualificabile gesto a studiare le regole del rispetto per la vita e le Istituzioni. Sono certa, conoscendo il Premier, che continuerà a lavorare con coraggio, determinazione e a testa alta come ha sempre dimostrato fin dal suo insediamento”. Cosi la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli a proposito dell’azione vandalica che si è verificata a Riccione sul cavalcavia di via Veneto con la scritta in rosso “Meloni appesa”. “In una Democrazia – prosegue Spinelli – chi è stato liberamente eletto ha il diritto di operare per il bene del Paese, saranno i cittadini, come è giusto che sia, a giudicarne l’operato e non ci spaventa chi pensa di fomentare un clima di violenza per attaccare il governo. Un vergognoso biglietto da visita, peraltro, per il Presidente del Consiglio atteso a Rimini il 17 marzo. Un clima di scontro a cui stiamo ultimamente assistendo, l’ultimo episodio è la contestazione alla sottosegretaria all’istruzione Paola Frassinetti, innescato con il solo scopo di minare la libertà di espressione dell’azione di governo.”

