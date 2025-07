Memoria e Giustizia: San Marino rende omaggio a Borsellino

La Repubblica di San Marino, in questo giorno di profonda e solenne memoria, si unisce al ricordo della tragica strage di via D’Amelio, avvenuta trentatré anni or sono, in cui persero la vita il Giudice Paolo Borsellino e gli Agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Un evento che ha impresso una ferita profonda nella coscienza civile e giuridica non solo italiana, ma universale, riaffermando la necessità ineludibile di una costante vigilanza a presidio della legalità.

Così il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, ha voluto sottolineare il significato di questa commemorazione: "La memoria di Paolo Borsellino e dei martiri di via D’Amelio rappresenta un monito perenne e un faro luminoso che continua a guidare chiunque si adoperi per la costruzione di una società giusta, permeata dalla legalità e dalla trasparenza. Il valore intrinseco della giustizia e il coraggio di chi la difende quotidianamente rimangono pilastri insostituibili della nostra identità. Il sacrificio di queste figure eroiche è un lascito che travalica i confini nazionali, un richiamo universale alla responsabilità e alla integrità, principi che la Repubblica di San Marino custodisce e promuove con fermezza nella propria architettura istituzionale e sociale."

La Segreteria di Stato per la Giustizia ribadisce l'importanza di mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria esistenza per la verità e la giustizia, affinché il loro esempio continui a ispirare le nuove generazioni nel costante perseguimento di un bene comune basato sulla legalità e sul rispetto dei diritti.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per la Giustizia



