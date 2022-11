Mercati finanziari e borse, il che fare di investitori e risparmiatori

Dopo crescita del 2021 e dei primi mesi del 2022 il ciclo economico, da quest’estate, è entrato in fase negativa. Aumento vorticoso costi energia e materie prime, invasione Russa in Ucraina, inflazione al galoppo e in doppia cifra, come non avveniva dagli anni ’80, hanno impattato con forza su mercati finanziari e listini delle borse. Per ogni investitore e risparmiatore oggi la domanda è che fare, come tutelare il proprio capitale. E anche i commercialisti con il sostegno all’applicazione dei principi della finanza comportamentale possono svolgere un ruolo importante nel farlo. È questo il tema affrontato domani a Rimini (Hotel Savoia 19 novembre - 9.30 -18.00) nel 2° meeting nazionale di “My Mind My Investment - Associazione Nazionale Professionisti esperti nella gestione dell’approccio e del comportamento degli investitori”, dal titolo "Carpe Diem: Commercialisti in soccorso degli investitori. L’opportunità professionale data dai mercati finanziari di OGGI". Appuntamento a cui parteciperanno 100 iscritti di tutta Italia, dell’associazione nata a Rimini nel 2015 e oggi formata da commercialisti i cui studi operano in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Marche, Lazio, Friuli Venezia Giulia. Nella mattina di domani, dopo l’intervento d’apertura di Stefano Fabbri , Presidente MY Mind My Investment e partner dello studio di consulenza aziendale Skema, sono in programma due tavole rotonde, entrambe presentate e introdotte da una delle firme più prestigiose del giornalismo finanziario italiano: Sergio Luciano, editore e direttore delle riviste Economy e Investire Al centro della discussione due argomenti: l’educazione finanziaria quale strumento essenziale per conoscere, scegliere e decidere come usare il proprio capitale e una pianificata disciplina di fronte agli andamenti dei mercati, come elemento decisivo di ogni investimento. Ne discuteranno relatori d’alto livello: Giuseppe Ghisolfi fondatore e presidente dell’Accademia di Educazione Finanziaria del collegio dei probiviri del Conciliatore Bancario Finanziario, tesoriere del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio, Franco Bulgarini presidente della Società di formazione finanziaria 9Dots e di Skema Investment. Con Loro Raffella Grisafi, presidente per le politiche di educazione finanziaria, politiche di educazione finanziaria, credito e Fintech, Osservatorio Imprese e Consumatori. Enrico Maria Crevellati professore di Finanza Aziendale alla Link Campus University e all’Università La Sapienza di Roma e l’imprenditore e investitore riminese, Andrea Aureli, vicepresidente SCM Group. Mentre, nel pomeriggio, sarà il giornalista Carlo Bozzo (ufficio stampa Studio Skema) ad illustrare il valore e ruolo del commercialista alla luce del suo impegno al sostegno di investitori e risparmiatori, discutendone con Lorenzo Sirch, per cinque anni anni nel direttivo nazionale dell’ordine professionale nazionale con delega alla Finanza, il commercialista comasco e membro My Mind My Invstment, Massimo Colato e con il Presidente di My Mind Stefano Fabbri. A chiudere la giornata un confronto su “ll futuro della professione fra organizzazione, specializzazione e marketing”, con il Presidente dell'Unione Giovani Commercialisti Gianmarco Tognacci di Rimini, Stefano Libertà esperto in comunicazione-mass media, psicologia sociale, marketing, fondatore del Gruppo NOVACOM e Andrea Moretti partner Studio Skema, area gestione, pianificazione, controllo.

