Mercato del lavoro, a chi serve la riforma?

Nelle ultime settimane è arrivata una nuova stesura del progetto di legge di riforma del mercato del lavoro da parte della Segreteria di Stato competente, su cui si è svolto anche un incontro nei giorni scorsi. Nel frattempo dobbiamo rilevare che i dati del mese di maggio attestano un ulteriore aumento dell'occupazione interna, già arrivata a livelli ragguardevoli, con il conseguente calo del numero dei disoccupati, tanto da avvicinarci ad una condizione di piena occupazione. Questi i dati: gli occupati al 31 maggio nel settore privato sono 17.314 (+ 57 su aprile 2022 e + 1.001 su maggio 2021, di cui 286 sammarinesi o residenti); i disoccupati in senso stretto al 31 maggio 2022 sono 445 (- 48 su aprile 2022 e - 319 su maggio 2021). Il tasso di disoccupazione in senso stretto è del 2,69% (1,71% uomini e 3,64% donne). Alla luce di tutto ciò, sorge la domanda: a chi serve questa riforma del mercato del lavoro? A questo interrogativo cercherà di rispondere la 31a puntata di "CSdL Informa", in programma domani alle ore 18.30 sulla pagina Fecebook "Cuore CSdL". Naturalmente sono previsti anche altri argomenti: aggiornamenti sui rinnovi contrattuali, sanità e situazione del Casale la Fiorina. Intervengono dirigenti confederali e di federazione della CSdL; coordina come di consueto Giuliano Tamagnini.

c.s. Csdl